Sachschaden von etwa 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr an der Einmündung Berliner Ring/Kronacher Straße ereignet hat. Hier missachtete ein Ford-Fahrer die Vorfahrt eines VW-Bus-Fahrers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Stoppschild missachtet: 10 000 Euro Schaden

Weil er das Stoppschild missachtete, stieß am Mittwochabend an der Einmündung Heßlergasse/Badstraße in Gaustadt ein Opel-Fahrer mit einer VW-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro .

Radfahrer verliert

das Gleichgewicht

Ein 65-jähriger Radfahrer verlor am Mittwochabend in der Pödeldorfer Straße das Gleichgewicht und stürzte. Der Mann zog sich eine Kopfplatzwunde zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Am Dienstagvormittag gegen 11.30 Uhr fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vor einer Metzgerei in der Pödeldorfer Straße die vordere Stoßstange eines dort abgestellten schwarzen VW Golf an. Der Tatverdacht richtet sich gegen den Fahrer eines roten Kleinbusses, der nach dem Anstoß an den VW einfach weiterfuhr, obwohl Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden war. pol