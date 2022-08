Franken vor 1 Stunde

Gewitter-Warnung

Unwetterwarnung: Gewitter und Starkregen in Franken auch am Samstag

Nach Gewittern und heftigem Regen am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Samstagmorgen vor Unwettern. In Franken kommt es zu Starkregen und starken Gewittern.