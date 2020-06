Hitze und starke Gewitter: Wildes Wochenende in Franken - so geht es weiter

Das Wetter in Franken ab Sonntag

"Der Sonntag ist von Schauer- und Gewitterbildungen geprägt", so Stefan Ochs. Diese dürften auch bei uns recht häufig auftreten. Die Sonne scheine kaum.

In der Nacht zum Montag und am Montag selbst werde es dann länger anhaltend regnen, weil die feuchtwarme Luft von Nordosten her auf die bodennah einströmende etwas kühlere Luft aufgleitet, so der Wetterexperte. "Da sieht es aktuell nach verbreitet 30 Litern pro Quadratmeter aus. Weiterhin wird kaum die Sonne scheinen."

Die Höchsttemperaturen lägen zwischen 18 und 22 Grad. Ab Dienstag sei auf den Wetterkarten kaum eine Änderung der Lage zu erkennen. "Das heißt, das feuchte und zu Regen und Gewittern neigende Wetter dürfte anhalten", prognostiziert der "Wetterochs". Regionale Unterschiede seien heute noch nicht abzuschätzen.

Die Wetter-Prognose des "DWD" für Sonntag lautet: "Vor allem von Niedersachsen bis nach Bayern nach kurzer Beruhigung am Vormittag erneut starke Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr durch heftigen Starkregen und Hagel." Meteorologen gehen von einem "Horror-Sommer" 2020 aus: Was dahinter steckt.

lm/tu