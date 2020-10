Die Königsstadt hält als eine der wenigen Städte in Franken an dem Vorhaben fest, zur Adventszeit ein Weihnachtsangebot auf die Beine zu stellen. Auch die Erklärung der Bundesregierung , dass aufgrund der Corona-Situation in Deutschland ab Montag, 2. November 2020, Gastronomiebetriebe geschlossen bleiben sollen, wird daran zunächst nichts ändern.