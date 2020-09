Forchheimer Mietpreise steigen stärker als in Nürnberg und Erlangen: Experten erklären warum

"In den letzten Jahren sind die Mietpreise in Forchheim und den Ortschaften mit S-Bahn-Anschluss kontinuierlich gestiegen. Viele, die gerade in Erlangen arbeiten, finden dort nichts bezahlbares. Mit der Bahn sind sie aber gleich in Eggolsheim. Wichtig ist vielen, dass sie so auf ein zweites Auto verzichten können." Hübners Kunden wollen sich allerdings nicht mehr so viel Wohnraum leisten wie noch vor ein paar Jahren. Sie empfiehlt, nicht mehr als ein Drittel des Einkommens für die Miete auszugeben. "Sollte der Arbeitsplatz unsicher werden, bleibt noch genug Luft nach oben."