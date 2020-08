Annafest 2020: Das Fest, das keines war

Kein einziger Polizeibericht befasste sich in der letzten Woche mit dem Geschehen im Kellerwald. Das war in den vergangenen Jahren anders. "Es ist einfach ein außergewöhnlicher Juli", resümiert auch Klaus Backer, Leiter des Forchheimer Ordnungsamtes . 23 Jahre war er in der Verantwortung, wenn es um das Annafest ging.