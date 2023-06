Tierheim Erlangen beherbergt Pfau nach Rettungseinsatz - "wird sicher schmerzlich vermisst"

Höchstadt an der Aisch vor 9 Minuten

Tierrettung

"Wird sicher schmerzlich vermisst": Pfau nach Rettungseinsatz im Tierheim untergebracht

Im Tierheim Erlangen sitzt derzeit ein herrenloser Pfau. Mehrere Tage lang hatte der große Vogel für Aufsehen in der Region gesorgt - bis er am Samstag in einem privaten Garten eingefangen werden konnte.