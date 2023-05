Tierheim Bamberg kümmert sich um kranken Hund Max

kümmert sich um Beagle-Pain-Syndrom - Hirnhautentzündung bereitet nicht nur Schmerzen

- bereitet nicht nur "Guter Familienhund": Pflegerin schwärmt von Rüde

schwärmt von Neue Besitzer gesucht - so sieht das perfekte Zuhause für Max aus

Seit einigen Wochen ist Hund Max im Tierheim Bamberg. "Aus persönlichen Gründen" sei er abgegeben worden, heißt es in seinem Steckbrief. Der fünfjährige Rüde ist dringend auf die Fürsorge von Menschen angewiesen, denn er leidet am Beagle Pain Syndrom (SRMA), das die Einnahme von "Tabletten auf Lebenszeit" erforderlich macht.

"Bekommt Gelenkschmerzen und wird steif": Hund Max aus Tierheim Bamberg auf Medikamente angewiesen

"Er bekommt davon Gelenkschmerzen und wird steif", beschreibt Hundepflegerin Lisa Plunket seine Symptome gegenüber inFranken.de. Nur die Tabletten ermöglichten ihm ein normales Leben in Bewegung. Die Tierarztpraxis Horrem aus Nordrhein-Westfalen beschrieb 2021 die Krankheit auf ihrer Facebookseite ausführlich.

Bei SRMA liege eine Entzündung der Hirnhaut und der umliegenden Gefäße vor. "SRMA ist die häufigste Form der Hirnhautentzündung bei Hunden und wird durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems gegen die eigene Hirnhaut hervorgerufen", erläutert die Tierarztpraxis.

Die Entzündungszellen schädigten zudem Gefäße. Betroffene Hunde litten unter Schmerzen im Halsbereich. "Diesen können die Tiere häufig nicht mehr biegen oder zeigen starke Schmerzen bei Berührung." Meistens trete auch Fieber auf und die betroffenen Hunde seien abgeschlagen. Zwar könne jede Rasse betroffen sein, Beagles seien aber besonders häufig unter den Patienten.

"Super lieber" Beagle am besten in "Haus mit Garten" aufgehoben

Medikamente hinderten das Immunsystem daran, das eigene Gewebe anzugreifen. Wichtig für Interessenten von Max zu wissen: 18 Euro fielen für die Tabletten laut Plunket pro Monat an. Abgesehen von seiner Krankheit sei er "super lieb" und "gut erzogen", heißt es in seiner Vorstellung über ihn. "Er ist ein guter Familienhund", so die Tierpflegerin. Max sei in der Hundeschule gewesen, aber müsse wie jeder Hund natürlich lebenslang dazulernen.

Der Rüde möge überdies Kleintiere und andere Hunde und habe mit Kindern zusammengelebt. Ein Ersthund im neuen Zuhause sei möglich, aber nicht zwingend. Ideal sei "ein Haus mit Garten, eher ländlich. Er braucht auch seine Ausläufe", fügt sie zum Schluss hinzu.

Mitte Mai wandte sich das Tierheim Bamberg nach einer Rettungsaktion mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit. Teilweise in "schlimmem Zustand" retteten die Tierschützer 50 Tiere. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du auf unserer Übersichtsseite.