Im Tierheim Bamberg sitzen aktuell über 50 Kaninchen. "Die Tiere stammen allesamt aus einer Wohnungsräumung beziehungsweise einem Schrebergarten", erklärt die stellvertretende Leiterin Stefanie Friedl gegenüber inFranken.de. "Wie so oft: Es fängt mit wenigen Tieren an, die jedoch nicht kastriert oder nach Geschlechtern getrennt werden. Die vermehren sich dann immer weiter, bis es den Menschen irgendwann zu viel wird." Das tragische Schicksal der Kaninchen endet nun vorerst im Tierheim, das sich um die Tiere, die sich in einem "teilweise schlimmen Zustand" befinden, kümmert.

Tierheim Bamberg: Kaninchen-Kolonie kämpft mit zahlreichen Problemen - "viele vermutlich sehr krank"

Im Tierheim angekommen, wurden die Kaninchen "natürlich erstmal nach Geschlechtern getrennt", erklärt Friedl. "Die Unkastrierten sind untereinander leider nicht sehr verträglich und haben viele Bisswunden." Auch ist von angeknabberten Ohren und Füßen die Rede. Doch nicht nur die Männchen bringen einige Probleme mit. "Viele von den Tieren sind vermutlich sehr krank. Dadurch, dass die Haltung nicht besonders sauber war, leiden viele unter Darmparasiten, Schnupfen oder Augenentzündungen."

Durch die unkontrollierte Vermehrung habe man außerdem mit Inzucht und Vererbungsproblemen zu kämpfen. "Zahnprobleme treten beispielsweise bei den braun gefärbten Tieren gehäuft auf. Es ist sehr auffällig, wenn bestimmte Probleme nur bei bestimmten Farben durchkommen." Aktuell rechnet Friedl mit ungefähr 14 trächtigen Weibchen, durch die die Zahl der Kaninchen nochmal steigen könnte.

"Dadurch, dass die Kaninchen alle untereinander verwandt sind, haben wir jedoch auch eine hohe Jungtiersterblichkeitsrate", erklärt sie. Im Tierheim habe man bereits angefangen, die Tiere zu kastrieren. Viele seien in medizinischer Behandlung, "und es geht bergauf", erklären die Tierschützer*innen öffentlich. Bis die Tiere zur Vermittlung freigegeben werden können, werden jedoch noch einige Wochen vergehen.

Über 50 Kaninchen im Tierheim Bamberg: Tierschützer bitten um Hilfe

Für die Versorgung der unzähligen Kaninchen ist das Tierheim Bamberg nun auf Hilfe angewiesen. "Wir brauchen vor allem Frischfutter", erklärt Friedl. Salat, Gurken, Karotten oder "Wiese" werden benötigt, zudem brauche man spezielles Trockenfutter, um die vielen Kaninchen mit Zahnproblemen entsprechend füttern zu können. Auf der Wunschliste des Tierheims findet sich außerdem weiteres Kaninchen-Equipment. "Natürlich brauchen wir auch Geld", fährt Friedl fort. "Einige der Tiere haben größere Operationen vor sich, das wird sehr teuer." Wer das Tierheim finanziell unterstützen will, kann dies über das Paypal-Spendenkonto (info@tierheim-bamberg.de) oder die Bankverbindung (IBAN DE77 7705 0000 0000 0147 87) tun.

"Aktuell warten wir noch auf verschiedene Testergebnisse, außerdem müssen wir die Parasiten erfolgreich behandeln." Bis die ersten Tiere vermittelt werden können, werde es also "schon noch drei bis vier Wochen dauern." Fälle wie dieser kämen im Tierheim "regelmäßig" vor. "Nicht nur bei Kaninchen, auch bei anderen Tierarten. Das Hauptproblem ist meistens, dass weder kastriert noch nach Geschlechtern getrennt wird und die Tiere sich ungehindert vermehren können. Bei über 50 Kaninchen kostet alleine das Futter viel Geld und wenn die Tiere dann noch krank sind und Tierarztkosten hinzukommen, wird es schwierig."

Hinzu komme außerdem ein großer Arbeitsaufwand für die Versorgung der Tiere. "Damit sind die meisten Halter irgendwann überfordert. Letzten Endes landen die Tiere dann bei uns." Das Ziel sei nun vorerst, die Vermehrung der Kaninchen zu stoppen und die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Für die Tierschützerinnen und Tierschützer heißt das: "Natürlich sollen die Kaninchen ab jetzt immer einen tipptopp sauberen Stall haben und es soll ihnen nie wieder an irgendetwas fehlen", schließt das Tierheim Bamberg ab.

