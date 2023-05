Tierheim Bamberg sucht neues Zuhause für Hund "Sonic"

Das Tierheim Bamberg ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Zuhause für den Mischlingshund "Sonic". Der kastrierte Rüde wird im Sommer vier Jahre alt und lebt seit Februar 2023 im Tierheim Bamberg. Abgegeben wurde er aus "Überforderung", wie eine Sprecherin des Tierheims erklärt.

Tierheim Bamberg: Sonic hat wahrscheinlich schlimme Vergangenheit - das sollten Interessenten wissen

Ursprünglich kommt "Sonic" aus dem Ausland, "dort war er vermutlich ein Straßenhund". Anlass zu der Vermutung, dass Sonic ein Straßenhund war, gäben die vielen Ausbruchsversuche, die er in seinem alten Zuhause teilweise umsetzen konnte. "Auch bei uns hat er am Anfang versucht, aus dem Auslauf abzuhauen und Wände angeknabbert", verrät eine Tierheimsprecherin. Geschafft habe er es dort jedoch nicht. "Mittlerweile hat er sich gut eingewöhnt und akzeptiert, dass es so ist." Bei fremden Menschen und in neuen Situationen zeige sich der Hund erstmal "unsicher und abwartend" - dann sei er jedoch "total lieb, er freut sich, liebt es zu kuscheln und Gassi zu gehen. Er braucht kurz, aber dann ist er ein toller Hund."

Der "große, sensible Mischling" sucht ein ruhiges zu Hause - auch ein souveräner Ersthund wäre von Vorteil, ist sich das Tierheim sicher. "Es muss nicht sein, aber er orientiert sich an anderen Hunden und schaut sich viel ab." Sonic brauche vor allem noch Erziehung und Leute, die ein bisschen Erfahrung mitbringen. Aufgrund seiner Ausbruchsversuche wird der Rüde derzeit nur doppelt gesichert an der Leine geführt. Ein Haus mit gut eingezäuntem Garten wäre, so das Tierheim, ideal. Kinder dagegen seien nicht optimal, "da er Ruhe bevorzugt". Bei Interesse und Fragen ist das Tierheim-Team montags bis samstags von 9 Uhr bis 11 Uhr unter 09517009270 erreichbar sowie per Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Homepage.

