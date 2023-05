Tierheim Kulmbach hilft bei Vermittlung - Hund in Nöten

Der neun Monate alte Cane-Corso-Ridgeback-Mix Cervantes sucht aus einem traurigen Grund ein neues Zuhause, teilt das Tierheim Kulmbach mit. Die Einrichtung hilft den Tierärzten Wonsees demnach bei der Vermittlung, weil es schnell gehen muss.

Cervantes muss vermittelt werden, da sein Herrchen unerwartet gestorben ist und sein Frauchen sich aufgrund der Arbeit und damit verbundenem Zeitmangel nicht mehr um ihn kümmern kann. Aus diesem Grund sei es wichtig, dass der Hund so schnell wie möglich an neue Besitzer vermittelt wird, erklärt eine Mitarbeiterin der Tierärzte Wonsees. "Es ist also dringend."

Obwohl Cervantes erst neun Monate alt und noch nicht ausgewachsen ist, wiegt er bereits 46 Kilogramm, deshalb sollten die neuen Besitzer "standhaft" sein, so die Tierärzte Wonsees. Zudem sei der Vierbeiner noch in der Pubertät, er brauche also eine liebevolle, aber trotzdem konsequente Erziehung. Die Hundeschule habe er zwar schon besucht, man müsse aber weiterhin mit ihm trainieren, da er lediglich die Grundkommandos beherrscht.

Der unkastrierte Rüde könne "stundenweise alleine bleiben". Wegen seiner Kraft und seinem Gewicht, raten die Tierärzte Wonsees allerdings davon ab, Cervantes aufzunehmen, wenn man kleine Kinder hat, Jugendliche ab 14 Jahren seien aber kein Problem. Bei Interesse solle man sich nicht beim Tierheim Kulmbach, sondern direkt bei den Tierärzten Wonsees unter der 09274/90997450 melden.

