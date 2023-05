Tierheim Nürnberg rätselt: Wo kommt Hund Eddie her?

Fundtier "hatte panische Angst vor Menschen"

Einrichtung sucht "einfühlsame Chihuahua-Liebhaber"

Das Tierheim Nürnberg steht vor einem Rätsel: Hund Eddie wurde bereits am 11. März 2023 gefunden, doch bislang vermisst den etwa zweijährigen Chihuahua augenscheinlich niemand. "Wo kommst du nur her?", fragt sich die Einrichtung in den sozialen Medien.

Tierheim Nürnberg sucht neues Zuhause für Hund Eddie - "Hatte panische Angst vor Menschen"

Die Anfänge im Tierheim Nürnberg seien für den Chihuahua alles andere als leicht gewesen: "Eddie hatte panische Angst vor Menschen, wenn man nur in seine Nähe kam, verkrümelt er sich in die Ecke. Anfassen war leider nicht möglich, da hat er sogar seine Pflegerin gebissen", heißt es. Mit "viel Zeit und Geduld" sei es nach und nach dennoch möglich gewesen, dem Tier eine Hausleine anzulegen.

"Gassi war anfangs ein Drama, er hat versucht sich in jeder Ecke zu verstecken, also haben wir klein angefangen", so das Tierheim. Nach sechs Wochen mit Hausleine gehe Eddie nun "gut und gerne" Gassi, lässt sich auch anfassen und "kann es sogar schon ein bisschen genießen". Nun sei der Hund bereits für ein neues Zuhause.

Das Tierheim Nürnberg rate zu einem ruhigen Zuhause ohne Kinder, am besten am Stadtrand oder sogar ländlich. Mit Hunden komme Eddie soweit gut klar, kenne den Umgang aber vermutlich nicht wirklich. "Da wir leider nicht mehr über ihn wissen, suchen wir einfühlsame Chihuahua-Liebhaber mit Erfahrung und Geduld, die dem kleinen unsicheren Wesen durchs Leben helfen und nicht gleich zu viel von ihm erwarten."

Weitere Hunde im Tierheim Nürnberg mit schweren Schicksalen

Chihuahua Eddie ist nicht der einzige Hund im Tierheim Nürnberg, der ein schlimmes Schicksal durchgemacht hat, und nun ein neues Zuhause sucht. Auch Hund Balu hatte es nicht leicht: Er sei über alles geliebt worden, doch plötzlich sei er in der Einrichtung abgegeben worden. Der herzlose Besitzer des Hundes Bonzo habe ihn "einfach laufen" lassen. Er sucht ebenfalls nach neuen Herrchen. Hund Askan habe bislang sogar noch "keine einzige Anfrage" erhalten.