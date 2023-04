"Bis vor einer Woche war ich ein über alles geliebter Hund" schreibt das Tierheim Nürnberg über Hund Balu. Dann ist sein Besitzer jedoch überraschend verstorben - und Balu kam ins Tierheim Nürnberg. Dort wird nach einem neuen Zuhause für den ruhigen Senior gesucht.

"Natürlich versteht Balu die Welt nicht mehr", berichtet eine Sprecherin des Tierheims auf Nachfrage von inFranken.de. Sein Herrchen habe zuvor alles Menschenmögliche getan, damit es Balu gut gehe. "Und auch wir geben uns alle Mühe", betont die Sprecherin. Trotzdem sei die Situation nicht einfach für ihn.

Neuzugang im Tierheim Nürnberg: Hund Balu sucht "einfühlsame und verständnisvolle Menschen"

In seinem stolzen Alter von 16 Jahren plage Balu "das ein oder andere Zipperlein", beschreibt das Tierheim Nürnberg Balus Gesundheitszustand in einem Facebook-Post. Der Neufundländer-Mix müsse regelmäßig zur Physiotherapie und sich an seinen "gut eingestellten Medikamentenplan" halten. Auch Hören und Sehen habe er früher besser gekonnt.

Am besten wäre es für Balu, wenn seine neuen Besitzer*innen ihm ein ebenerdiges Zuhause mit einem Garten geben könnten. Denn manchmal tun dem Neufundländer-Mix schon die Knochen weh, so das Tierheim. Mit Katzen und Hündinnen verstehe Balu sich gut. "Mit anderen Rüden kann es dagegen schwierig werden", berichtet die Sprecherin des Tierheims. Auch mit Kindern komme Balu zurecht, jedoch sollten sie nicht zu klein sein.

Vor allem brauche Balu "einfühlsame und verständnisvolle Menschen", die ihm seinen Lebensabend so schön wie möglich gestalten. Wenn du Hund Balu gerne kennenlernen und ihm ein neues Zuhause schenken möchtest, fülle bitte vorab diesen Interessentenbogen aus und schicke ihn dem Tierheim Nürnberg zu.

Es gibt auch weitere "Sorgentiere" im Tierheim Nürnberg: Für den schönen Askan gibt es bisher keine einzige Anfrage. Hund Sony wurde im Stich gelassen. Und Hund Bozo wurde einfach laufen gelassen, nachdem sein Besitzer ihn nicht hatte verkaufen können.