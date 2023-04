Tierheim Nürnberg erschüttert: Trotz gedeckter OP-Kosten " keine einzige Anfrage "

Askan aus dem Tierheim Nürnberg sucht dringend ein neues Zuhause. Der Hund wurde aus schlechter Haltung befreit und zeigt sich den Pfleger*innen nun als "quirliger Schäferhund mit bunter Knete im Kopf". Leider ist "der sensible Burschi" mit dem Tierheimalltag überfordert und ist dort sehr gestresst. Für sein neues Heim sucht er nun "liebevolle, konsequente und vor allem aktive Menschen", wie das Tierheim erklärt.

Tierheim Nürnberg: Hund Askan steht OP bevor - Kosten sind bereits gedeckt

"Leider muss Askan in seinem neuen Zuhause am Ellenbogen und anschließend an der rechten Hüfte operiert werden", klärt das Tierheim auf. Aufgrund seines Temperaments und seiner Schwierigkeiten mit dem Tierheimalltag mache eine Operation im Tierheim aktuell laut den Tierärzten "wenig Sinn". Ein Lichtblick für potenzielle Adoptant*innen: "Die OP-Kosten sind gedeckt" - trotzdem hat Askan seit knapp einem Jahr noch "keine einzige Anfrage" erhalten.

Bis sich jemand meldet, wartet der junge Malinois Mix "sehnsüchtig auf sein Zuhause" und zeigt sich im Tierheim durchaus von seiner positiven Seite: "Wenn man sich mit ihm beschäftigt, ist er sehr anhänglich, aufmerksam und gelehrig und hat wahnsinnige Lust, mit seinen Menschen zu arbeiten und Abenteuer zu erleben." Ein "richtiger Schäferhund eben", wie das Tierheim erklärt. Da Askan gerne mit der Nase arbeite, haben die Pfleger*innen auch angefangen "Suchspiele bzw. Mantrailing" mit ihm zu machen.

Die Grundkommandos seien dem Schäferhund ebenfalls geläufig, "aber ausbaufähig". In unbekannten Situationen müsse man ihm mit Geduld zur Seite stehen, dann meistert der Rüde diese auch. "Für ihn negative Erfahrungen speichert er sehr schnell ab und reagiert in diesen Situationen unsicher." Mit Hündinnen komme Askan im Allgemeinen gut zurecht, bei Rüden entscheide die Sympathie. "Wir hoffen, dass unser pfiffiges Kerlchen nun endlich sein Zuhause findet, in dem er zur Ruhe kommen kann", schließt das Tierheim Nürnberg ab. Hast du Interesse an Hund Askan? Hier kannst du das Tierheim Nürnberg erreichen.

