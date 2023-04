Tierheim Ansbach: Herrenloser Hund springt ins Auto - und landet bei Polizei

Tierheim Ansbach: Polizei bringt abenteuerlustigen Husky vorbei

Kuriose Entdeckung: Hund versteckte sich in fremdem Auto

Beamte nahmen sich dem Hund an - "Kümmerten sich liebevoll um Fellnase"

Das Tierheim Ansbach bekam am Freitagabend (21. April 2023) zumindest vorübergehend einen anscheinend abenteuerlustigen Neuzugang. Wie die Polizei Mittelfranken berichtet, hatte eine herrenlose Husky-Hündin für reichlich Verwirrung gesorgt.

Tierheim Ansbach nimmt abenteuerlustigen Husky auf

"Am Freitagabend erhielten unsere Kollegen der Polizei Ansbach einen Anruf, dass eine 43-jährige Frau beim Tanken in Burgoberbach von einem herrenlosen Hund überrascht wurde, der in ihr Auto sprang und sich dort versteckte", beschreibt die Polizei die kuriose Entdeckung des Vierbeiners.

Da kein Hundebesitzer vor Ort gewesen sei, habe sich die Frau entschlossen, den Husky zur Polizeiinspektion Ansbach zu bringen. Dort freute man sich über den Besuch: "Unsere Kolleginnen und Kollegen kümmerten sich liebevoll um die Fellnase und brachten sie sicher ins Ansbacher Tierheim", so die Beamten.

Am nächsten Morgen habe sich dann der Besitzer gemeldet und die "kleine Ausreißerin" aus dem Tierheim Ansbach abgeholt. Dieser dürfte nicht der erste Husky-Besitzer sein, der sich über die plötzliche Reiselust seines Hundes wundert.

