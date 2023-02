Flughafen Nürnberg: Husky packt offenbar das Reisefieber

"Besonderer Passagier": Hund fährt ganz allein U-Bahn

Hund fährt ganz allein U-Bahn Wieder vereint: Polizei führt Hund und Herrchen zusammen

Warum stieg der Vierbeiner in den Zug? Husky-Experte hat Verdacht

"Ein besonderer Passagier wollte heute Morgen zum Flughafen", schreibt die Polizei Mittelfranken in einem Facebook-Post. "Völlig selbstständig" sei der Husky am Mittwoch (22. Februar 2023) um 9.30 Uhr an der Haltestelle Nürnberg-Röthenbach in die U-Bahn U2 gestiegen und damit bis zum Flughafen Nürnberg gefahren.

Hund nimmt U-Bahn zum Flughafen Nürnberg - aufmerksamer Passant folgt ihm kurzerhand

"Ein aufmerksamer Passant hat gesehen, dass der Hund ganz alleine in die U-Bahn gestiegen ist. Daraufhin ist er ihm hinterer gefahren und hat gleichzeitig die Polizei informiert", berichtet René Geipel von der Polizei Mittelfranken am Donnerstag inFranken.de.

An der Endhaltestelle, am Flughafen Nürnberg, habe eine Beamtin den "zutraulichen" Husky dann in Empfang genommen und zur Dienststelle gebracht. Dort sollte anhand der Steuerplakette und des roten Halsbandes der Besitzer ausfindig gemacht werden.

Dieser hatte, so Geipel, in der Zwischenzeit bereits den Verlust seines Hundes bei der Polizei Nürnberg-West gemeldet. Bei der Grenzpolizeiinspektion am Nürnberger Flughafen sei es dann schließlich zur Wiedervereinigung von Hund und Herrchen gekommen.

Husky-Experte über das Reisefieber: "Das ist einfach sein Wesen"

Die Frage, warum sich der Hund ohne seinen Besitzer in die U-Bahn gewagt hatte, kann die Polizei in ihrem Post allerdings nicht beantworten: "Was das Reisefieber beim Husky ausgelöst hat, bleibt ein Rätsel".

Wie Husky-Züchter Thorsten Rex im Gespräch mit inFranken.de erklärt, sei so ein Verhalten für diese Hunderasse nichts allzu Ungewöhnliches: "Das ist einfach sein Wesen, Huskys sind nicht nur freundlich, sondern auch extrem interessiert an Menschen und ihrer Umgebung".

Dieses Interesse führe dann in manchen Fällen zu Situationen wie in der Nürnberger U-Bahn: "Er hat sich wahrscheinlich gedacht: 'Was ist das? Kann ich da rein gehen? Gibt es da etwas Besonderes'?", vermutet der Husky-Experte.

