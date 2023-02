Hauptbahnhof Nürnberg: Polizeibeamter nimmt Hund von Inhaftiertem bei sich auf

Nachdem ein wohnungsloser Mann am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen wurde und seine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sollte er eigentlich seine 40-tägige Freiheitsstrafe absitzen. Seinen Hund "Odin" nahm ein Beamter der Polizei Nürnberg bei sich zur Pflege auf. Nachdem ein Bekannter die Kaution gezahlt hatte, wurde der Mann mit seinem Mischlingsrüden wieder vereint. Die vorübergehende Familie gab ihn "nur schweren Herzens" ab, wie die Polizei berichtet.

Update vom 21.02.2023: Polizeibeamter übergibt Hund an seinen Besitzer - "förmlich ausgeflippt"

Der 62-jährige Mann und sein Hund "Odin" haben einige schwere Tage hinter sich. "Am Freitagabend (23. Februar 2023) kam der wenige Tage vorher inhaftierte Besitzer des Rüden Odin zur Bundespolizeiinspektion Nürnberg, um seinen Hund abzuholen. Erst vergangene Woche hatte ein Bundespolizist den Vierbeiner für die Zeit der Inhaftierung in Pflege genommen", berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Eigentlich sollte dieser eine 40-tägige Gefängnisstrafe absitzen. "Ein entfernter Bekannter von Odins Herrchen bezahlte die noch ausstehende Geldstrafe, nachdem seine Tochter durch die Medienberichterstattung auf Odin und sein Herrchen aufmerksam geworden war. Damit wurde der Haftbefehl gegenstandslos und der Inhaftierte kam frei", so die Polizei weiter.

Der Abschied fiel der Übergangsfamilie nicht leicht. "Die Pflegefamilie verabschiedete sich schweren Herzens von Odin, unter Winseln verabschiedete sich auch der Schweizer Schäferhund 'Nox'" von seinem Spielkameraden. 'Odin' war in der kurzen Zeit der gesamten Pflegefamilie sehr ans Herz gewachsen", so der Polizeibericht. Auch für den 35-jährigen Polizeibeamten war es "die einzig richtige Entscheidung, Odin bei uns aufzunehmen".

"Ich muss an dieser Stelle auch die Unterstützung meiner Frau besonders hervorheben, ohne sie hätte das nicht funktioniert. Meine Nachbarn haben mir noch eine Futterspende für Odin mitgeben. In der Inspektion habe ich ihn dann an sein Herrchen übergeben", erklärt er weiter. Der Rüde war indes auch glücklich. "Odin ist förmlich ausgeflippt, als er wieder bei seinem Herrchen war. Auch sein Herrchen bedankte sich unzählige Male bei mir und betonte mehrmals, dass diese Aktion ihm nicht nur seine Seele, sondern auch seinen Glauben an den Rechtsstaat wiedergegeben hat", so der 35-Jährige.

Erstmeldung vom 21.02.2023: "Emotional, aber beruhigt": Polizist nimmt Hund bei sich zu Hause auf

Der Festgenommene war am Bahnhof in Begleitung seines dreieinhalbjährigen Mischlingsrüden namens "Odin" unterwegs. Der Hund brauchte ein neues, vorübergehendes Zuhause, allerdings konnten oder wollten Bekannte des Mannes den Hund nicht bei sich aufnehmen. Einen Platz im Tierheim konnte sich der Hundehalter nicht leisten. Daher bot einer der Polizeibeamten an, den Hund während der Inhaftierung des Mannes bei sich aufzunehmen. Der 62-Jährige stimmte dem Vorschlag "nach vertrauensvollen Gesprächen" zu.

Anschließend verabschiedete sich der Mann "emotional, aber beruhigt" von seinem Hund. Die Polizei lieferte den Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt ein.

Der Hund reiste zusammen mit dem Polizisten ins südliche Mittelfranken. Dort wird er die nächsten Tage in Gemeinschaft mit einem Schweizer Schäferhund verbringen. Am 31. März sollen Hund und Herrchen wieder zusammengeführt werden.