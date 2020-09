Dieter Kurth: Wieder mit ganz viel Herzblut ...

Es ist fast auf den Tag genau sechs Jahre her. Am 21. September 2014 ist Dieter Kurth auf der Kegelbahn in Gompertshausen in Thringen an einem Sonntagvormittag pltzlich umgefallen und wre fast gestorben. Einen Tag zuvor stand er noch fr die SpVgg Oberfranken Bayreuth im Regionalligaspiel gegen die SpVgg Greuther Frth an der Auenlinie. Warum der "Fuball-Narr" immer noch vom Trainervirus infiziert ist und groe Lust versprt, mit dem Bezirksliga-Spitzenreiter SC Sylvia Ebersdorf Berge zu versetzen, wollten wir von dem am Dienstag 58 Jahre alt gewordenen Ex-DDR-Oberligaspieler wissen. Aber nicht nur das.