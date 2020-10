Gemeinsam mit dem musikalischen Arrangeur Rudolf Hild hatte Coburgs Schauspieldirektor Matthias Straub diese Produktion ersonnen. In rund zwei temporeichen Stunden samt Pause bietet der Abend eine Art klingende Weltreise mit Hilfe zahlreicher Hits vergangener Jahrzehnte von Joe Cocker bis Abba.

Das Premierenpublikum im ausverkauften Landestheater feierte die sechsköpfige Solistenschar ebenso mit Ovationen wie die siebenköpfige Band unter der Leitung von Roland Fister.

Theater-Tipp "Globe Songs - Episode I" Konzertabend von Rudolf Hild und Matthias Straub - , 25. Oktober, 18 Uhr, 31. Oktober, 19.30 Uhr, Landestheater Coburg

Produktionsteam

Musikalische Leitung/Musikalische Einstudierung: Roland Fister

Musikalische Einstudierung/Arrangement Rudolf Hild

Inszenierung: Matthias Straub

Bühne: Till Kuhnert

Kostüme: Carola Volles

Choreografie: Julia Grundwald

Sounddesign /Video: Constantin Eckhardt

Dramaturgie: Fabian Appelshäuser

Regieassistenz: Amelie Elisabeth Scheer

Inspizienz: Kerstin Mertl

Darsteller

Marina Schmitz

Veronika Hörmann

Marina Pechmann

Florian Graf

Niklaus Scheibli

Benjamin Hübner

Hintergrund Popmusik umgibt die Menschen so omnipräsent wie kaum ein anderes kulturelles Phänomen. Wie ein guter alter Freund begleitet sie das Leben. Manchmal besuchen Menschen mit ihr vergangene Stationen ihres Lebens: den Campingplatz in Italien, den ersten Tanz, den ersten Kuss, das erste Konzert, den ersten Grand Prix im Wohnzimmer der Eltern oder die Abschlussfahrt. Nick Hornby, der dieser Liebe zum Alltäglichen in "High Fidelity" ein Denkmal gesetzt hat, beschreibt diese Qualität, indem er sagt: "Popmusik macht, dass du dich gleichzeitig nostalgisch und hoffnungsvoll fühlst."

Auf den Spuren dieses ambivalenten Gefühls werfen Matthias Straub und Rudolf Hild ein paar Münzen in die kollektive Jukebox und bringen einen Konzertabend auf die Bühne, der in der Fantasie den Londoner Regen spüren lässt, die Sonne des Summer of Love oder auch die Sehnsucht nach den Straßencafés Italiens weckt. Interpretiert werden die Songs von einer siebenköpfigen Band und sieben Schauspielerinnen und Schauspielern.red