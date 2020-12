Sido tritt bei HUK COBURG Sommer-Open-Air auf

Das Konzert auf dem Schlossplatz in Coburg findet am Montag, 25. Oktober 2021 , statt

Der einstige Rüpelrapper ist erwachsen geworden

Viele Fans hatten sich bereits auf das Konzert von Sido gefreut. Im Oktober 2020 hätte der Rapper nach Coburg kommen sollen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen musste die Veranstaltung allerdings verschoben werden. Nun wurde bekannt gegeben, dass der Berliner Rapper im kommenden Jahr, am 25. Oktober 2021 beim HUK COBURG Sommer-Open-Air auftreten wird.

Sido in Coburg: Vom einstigen Rüpelrapper zum TV-Liebling

Gangsta-Rapper mit Maske? Die Zeiten sind lange vorbei. Längst ist Sido, der am 30. November seinen 40. Geburtstag feierte, erwachsen geworden.

In den letzten Jahren vollführte Sido eine merkliche Wandlung zum Mainstreamkünstler, mit der er seine Maske endgültig ablegt. Sein 2013 erschienenes Album 30-11-80 enthält Gastbeiträge verschiedenster Künstler, darunter Mark Forster - der 2021 ebenfalls in Franken auftritt - und Helge Schneider. Es folgten die Alben VI (2015) und Das goldene Album (2016) sowie das mit Kool Savas aufgenommene Album Royal Bunker (2017). Das aktuelle Album Ich & keine Maske erschien 2019 und ist auch in Co-Produktion mit einigen bekannten Musikern entstanden.

Zwischendurch arbeitet der Berliner immer wieder als Moderator und Schauspieler. Das Dokutainment-Format Sido geht wählen, das für die Bundestagswahl 2009 gedreht wurde, ist für den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurden. Auch zwei Tattoo-Studios, eine Bar, ein eigener Wodka und das Mode-Label „Goldzweig“ gehören zu Sidos Geschäftstätigkeiten.

Live-Performance: Konzertauftritt für 2021 in Coburg geplant

Und auch das hätte vor 10 bis 15 Jahren wohl keiner für möglich gehalten: Sido nahm 2019 Platz auf einem Coach-Stuhl bei The Voice of Germany. Zusammen mit Alice Merton, Mark Forster und Rea Garvey suchte der ehemalige Maskenmann nach neuen Talenten.

Nach ausverkaufter „Tausend Tattoos Tour“ im November 2019 in Deutschland, Österreich, Schweiz und Luxemburg wollte Sido auch im Sommer 2020 wieder live auf einigen der besten Festivals und mit eigenen Open Airs durchstarten. Doch Corona machte einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

Sein aktuelles Album Ich & keine Maske, das am 27. September 2019 bei "URBAN" erschien, ist direkt auf Nummer 1 in die deutschen Albumcharts eingestiegen.

Energiegeladene Show

Wer den Ausnahmekünstler Sido schon mal in seinem Live-Element erlebt hat weiß, dass ihn eine energiegeladene Show erwartet.

Runde satte Bässe, Scratches und Beats, die einen nicht stillstehen und rhythmische Zuckungen entstehen lassen. Dazu eine gehörige Portion eingängiger Texte, die automatisch Bilder im Kopf kreieren und ganz viel Entertainment. Tickets für das Konzert auf dem Schlossplatz in Coburg am Montag, 25. Oktober 2021, um 19 Uhr gibt es hier:

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

