Der Termin für die Show Die Udo Jürgens Story - Sein Leben, seine Liebe, seine Musik wurde erneut verschoben

wurde erneut verschoben Der neue Stichtag ist der 30. November 2021

Udo Jürgens war einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands. Durch seinen Sieg beim Grand Prix Eurovision de la Chanson im Jahr 1966 erlangte der Künstler internationale Berühmtheit und war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr aufzuhalten.

Die Udo Jürgens Story live in Coburg

In seiner gesamten Karriere hat Jürgens insgesamt über 50 Studioalben veröffentlicht. Viele der Songs wie beispielsweise Griechischer Wein und Ich war noch niemals in New York erlangten Kultstatus und werden auch heute noch bei Festen abgespielt und von Jung und Alt gleichermaßen mitgesungen.

Die Schauspielerin und langjährige Familienfreundin Gabriela Benesch hat daher eine Show zusammengestellt, die ihn und sein Lebenswerk noch einmal ehren soll: Die Udo Jürgens Story - Sein Leben, seine Liebe, seine Musik.

Bei der Veranstaltung werden Anekdoten aus dem Leben des Künstlers erzählt. Dabei wird nicht nur sein Leben als Sänger, sondern auch sein Privatleben und seine Kindheit beleuchtet. Außerdem wird der Künstler Alex Parker noch einmal die berühmtesten und schönstes Lieder des Sängers interpretieren. Dabei begleitet er sich selbst am Klavier.

Tickets für die Show im Kongresshaus

Die Show sollte eigentlich bereits im Mai 2020 stattfinden. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurde sie allerdings zunächst auf Mai 2021 verschoben. Allerdings ist auch dieser Termin nicht mehr aktuell. Nach aktuellem Stand findet die Show am 30. November 2021 um 20 Uhr im Kongresshaus Rosengarten in Coburg statt. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket!

