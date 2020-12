Sarah Connor kommt 2021 nach Coburg

kommt 2021 nach Coburg Eigentlich war das Konzert auf dem Schlossplatz bereits für August 2020 geplant

bereits für August 2020 geplant Neuer Termin ist Freitag, 6. August 2021

Sarah Connor performt schon seit fast 20 Jahren auf den großen Bühnen Deutschlands. Dabei verzaubert sie ihre Fans mit einer Mischung aus Pop und Soul.

Sarah Connor in Coburg: Mit drei von neun Alben auf Platz 1

Im Laufe ihrer Karriere hat Sarah Connor schon neun Studioalben veröffentlicht. Davon konnten drei (Naughty but Nice im Jahr 2005, Muttersprache im Jahr 2015 und Herz Kraft Werke im Jahr 2019) sogar den ersten Platz der deutschen Albumcharts ergattern.

Mit dem Album, das im Jahr 2015 erschienen ist, veränderte sich für die Sängerin alles, denn ab diesem Zeitpunkt sang Sarah Conner nicht mehr auf Englisch, sondern auf Deutsch. Bei ihren Fans kam das besonders gut an: Das Album erreichte fünffachen Platinstatus in Deutschland.

Eigentlich sollte die in Berlin lebende Sängerin im Jahr 2020 eine große Tour spielen, doch dann kam es durch das Corona-Virus leider zu vielen Einschränkungen und so mussten leider fast alle Konzerte, auch das, das am 20. August 2020 in Coburg gewesen wäre, abgesagt werden.

Alternativtermin für das Konzert auf dem Schlossplatz

Doch nun die gute Nachricht für alle Fans: Mittlerweile wurde ein Alternativtermin bekannt gegeben. Sarah Connor wird am 26. August 2021 um 20 Uhr auf dem Schlossplatz in Coburg auftreten. Im Rahmen ihrer Herz Kraft Werke-Tour wird die Sängerin vor allem die bekannten Songs des gleichnamigen Albums performen.

Trotz der einjährigen Verschiebung des Auftritts freut sich Sarah Connor sehr, dass es im kommenden Jahr endlich wieder losgeht und sie ihren Fans wieder ganz nah kommen kann: „Unmittelbar vor Konzertbeginn, bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“ Sichern Sie sich jetzt ihr Ticket, um die Ausnahmekünstlerin live zu erleben!

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

