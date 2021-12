Bei einem Verkehrsunfall in der Coburger Innenstadt ist ein sechsjähriger Junge verletzt worden. Die Unfallverursacherin flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Der Junge war gegen 17.45 Uhr zu Fuß mit seiner Mutter in der Spitalgasse unterwegs und lief vom Stadtcafé aus in Richtung Marktplatz, wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt. Auf halber Strecke fuhr eine bisher unbekannte Radfahrerin das Kind an. Der Junge wurde beim Zusammenstoß im Gesicht verletzt.

Coburger Innenstadt: Junge von Radfahrerin verletzt

Die Radfahrerin flüchtete nach dem Unfall in Richtung Steinweg. Die verständigte Streife der Coburger Polizeiinspektion nahm einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Zur Radfahrerin liegt lediglich eine vage Beschreibung vor: Die Frau ist etwa 20 Jahre alt, hat schulterlanges Haar und war mit einem silbernen Fahrrad unterwegs. Hinweise, die der Polizei bei der Aufklärung der Unfallflucht helfen können, nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.