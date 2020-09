Coburger "Spielzeit": Bleiben die Klaviere stumm?

Klaviere an ffentlichen Pltzen bringen Musik in die Coburger Innenstadt. Mit diesem Projekt unter dem Motto "Spielzeit" verbuchte der Sngerkreis Coburg-Kronach-Lichtenfels im vergangenen Herbst einen groen Erfolg. Auch in diesem Jahr sollten Klaviere an verschiedenen Pltzen in der Innenstadt wieder Passanten zum spontanen Musizieren einladen. Doch daraus wird wahrscheinlich nichts.