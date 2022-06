Samba-Festival 2022 in Coburg vom 8. Juli 2022 bis 10. Juli 2022 auf dem Schlossplatz

Das Samba-Festival in Coburg findet 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause vom 8. Juli 2022 bis zum 10. Juli 2022 statt. Wie die Veranstalter mitteilen, wird Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) die Eröffnung übernehmen. Auf dem Coburger Schlossplatz vor dem Schloss Ehrenburg wird das Festival dann zu seinem 30. Jubiläum von verschiedenen Künstler*innen gestaltet. Daneben gibt es dieses Jahr einige Neuerungen.

Samba-Festival 2022 erwartet Claudia Roth zur Eröffnung - "freuen uns sehr"

Wie das Internationale Samba-Festival Coburg verkündet, wird Claudia Roth am Freitag (8. Juli 2022) eine Laudatio für "Humano Preis - Botschafter der Menschlichkeit" von Sambaco halten. Anschließend werde sie das Festival am Abend mit eröffnen. Samba-Macher Rolf Beyersdorf: "Aufgrund ihrer Vita ist Claudia Roth die perfekte Laudatorin für unseren 'Humano'. Wir freuen uns sehr über die Zusage der Staatsministerin."

Die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin von Bündnis 90/Die Grünen folge der Einladung des Coburg-Kronacher Bundestagsabgeordneten Johannes Wagner (Grüne) in die "europäische Hauptstadt des Samba". "Gerade in diesen düsteren Zeiten des Krieges müssen wir Kunst, Kultur und Medien stärken, um dem Absolutheitsanspruch des Krieges etwas entgegenzusetzen."

"Es ist mir ein Herzensanliegen, die so hohen Güter der Kunst- und Pressefreiheit zu schützen und den kulturellen Zusammenhalt in unserem Land - und über seine Grenzen hinweg - zu stärken", sagte die Staatsministerin der Grünen zuletzt in einer Rede im Deutschen Bundestag.

Samba-Festival 2022: Tickets und Programm des Fests in Coburg

Bereits am Donnerstagabend (7. Juli 2022) vor dem Festival findet die symbolische Schlüsselübergabe statt. Um 19 Uhr wird Oberbürgermeister von Samba-City, Dominik Sauerteig, gemeinsam mit den Königinnen aus Rio de Janeiro das Festival eröffnen. Der Rathausschlüssel wird in aller Öffentlichkeit auf dem Coburger Marktplatz übergeben und von der Bloco de Coburgo mit allen neun Coburger Sambagruppen begleitet.

Das Programm des Samba-Festivals in Coburg ist prall gefüllt. Zum ersten Mal 2022 wird in diesem Jahr das komplette Programm schon einen Monat vorher auf der Website und im Programmheft an allen Vorverkaufsstellen zur Verfügung gestellt.

Samba-Festival 2022 in Coburg - Programm im Überblick:

Programm am Donnerstag (7. Juli 2022):

ab 19 Uhr: Übergabe des Rathausschlüssels durch Oberbürgermeister an die Königinnen des Karnevals (Marktplatz)

Programm am Freitag (8. Juli 2022):

ab 17 Uhr: Reisemesse von Ruppert Brasil (Kongresshaus Rosengarten)

ab 17 Uhr: Sambaspektakel auf allen Bühnen (Schlossplatz, Ehrenburg, Albertsplatz, Prinzengarten, Hofgarten, Marktplatz und Reithalle)

ab 20 Uhr: Preisverleihung "Humano - Botschafter der Menschlichkeit" (Schlossplatz)

ab 20.30 Uhr: Offizielle Eröffnung des Internationalen Samba-Festival 2022 mit Königinnen aus Rio und Ehrengästen (Schlossplatz)

ab 21.30 Uhr: u.a. Sambatuque Brasil (Ehrenburg)

ab 22 Uhr: u.a. Viva o Samba Lisboa, Viva Brasil (Schlossplatz)

ab 22.30 Uhr: u.a. Houba Samba (Hofgarten und Innenstadt)

ab 23.30 Uhr: Aipalé, Tanzwettbewerb und Baile do Crell (Kongresshaus Rosengarten)

Programm am Samstag (9. Juli 2022):

9.30 Uhr bis 13.30 Uhr: Percussion-Workshop mit AAINJAA und Homero Cortes (Kongresshaus Rosengarten)

10 Uhr bis 12 Uhr: Tanz-Workshop "Samba no Pé" mit Gato de Salto (Kongresshaus Rosengarten)

ab 11 Uhr: Konzert der Quastenflosser (Morizkirche)

11 Uhr bis 16 Uhr: Kindersamba mit EJOTT (Hofgarten)

ab 12 Uhr: "Samba total" auf allen Bühnen (Schlossplatz, Ehrenburg, Albertsplatz, Prinzengarten, Hofgarten, Marktplatz und Reithalle)

ab 17 Uhr: Resiemesse von Ruppert Brasil (Kongresshaus Rosengarten)

ab 17.30 Uhr: u.a. Paulo Lopes & Capoeira Stuttgart, Carla Visi, MC Nice, AAINJAA, Houba Samba, Swiss Power Brass (Schlossplatz und Ehrenburg)

ab 17.30 Uhr: u.a. Sambaschule Erlangen, Maracatu Stern der Elbe, Vincivi, Bateria Z, Kurumbande (Spielflächen in der Innenstadt)

ab 23.30 Uhr: Vem Comigo, Große Roda de Samba mit Vando Oliveira und Baile do Crell (Kongresshaus Rosengarten)

Programm am Sonntag (10. Juli 2022):

ab 10 Uhr: Samba-Gottesdienst mit freiem Eintritt (Ehrenburg)

11 Uhr bis 16 Uhr: Kindersamba mit EJOTT (Hofgarten)

ab 11.30 Uhr: "Rhythm for peace - Trommeln für Frieden" (Schloßplatz)

ab 14 Uhr: u.a. AAINJAA, Vando Oliveira, Sambaschule Kopenhagen, Capoeira-Wettbewerb, Brasilianische Modenschau, Chor "Unerhört" (Schloßplatz)

ab 14 Uhr: u.a. A Bunda, Samuca, G.R.E.S. Unidos de Genève (Ehrenburg)

ab 14 Uhr: u.a. die Quastenflosser (Reithalle)

ab 14 Uhr: u.a. Caramba, Bateria Quem é?, Sandungeros (Spielflächen in der Innenstadt)

Außerdem läuft bereits der Ticket-Vorverkauf für das Samba-Festival 2022 in Coburg. Das 3-Tages-Ticket kostet im Vorverkauf 25 Euro und ermöglicht den Eintritt zum Schlossplatz und in das Kongresshaus. Die Karten sind online über die Homepage des Festivals sowie bei Tourismus Coburg in der Herrngasse, der Neuen Presse im Steinweg, an den Aral-Tankstellen in der Ernst-Faber-Straße und der Rodacher Straße sowie in der Postfiliale in der Casimirstraße erhältlich. Ab Ende Juni wird das 3-Tages-Ticket zwei Euro mehr kosten. Tagesticket gibt es für 21 Euro (Freitag), 25 Euro (Samstag) und 15 Euro (Sonntag).

Anfahrt zum Samba-Festival in Coburg: Nachtbusse wieder vorhanden

Das Samba-Festival in Coburg ist mit dem Bus gut zu erreichen. Neben den Park + Ride Parkplätzen an der HUK Coburg-Arena und dem Landratsamt (Bertelsdorfer Höhe), von denen man in die Innenstadt kommt, gibt es auch Nachtbusse. Die SÜC-Busse fahren am Freitag (8. Juli 2022) und Samstag (9. Juli 2022) zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr im Stundentakt und kosten zwei Euro pro Fahrt und Person (Kinder unter 6 Jahren sind frei).

Durch den Sondertarif haben andere Fahrscheine sowie das 9-Euro-Ticket keine Gültigkeit. Je zwischen 21 Uhr bis 3.45 Uhr ist das Anruf-Sammel-Taxi (A.S.T.) unter 09561 749-1444 erreichbar.

Zum 30. Jubiläum wird auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Festivalsamstag in Coburg erwartet. Außerdem ist Taynara dabei - eine Schauspielerin, Tänzerin und Model, die durch ihre Teilnahme an der 11. Staffel von "Germanys Next Top Model" in 2016 bekannt wurde. Zusammen mit ihrem Bruder Taony, der ebenfalls Model und Sänger ist, wird sie ihren neuen Song "Movimento" am Samba-Festival in Coburg vorstellen.