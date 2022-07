Beim Coburger Samba-Festival 2022 versammelten sich am Wochenende (8. bis 10. Juli 2022) wieder zahlreiche internationale Bands, Tänzer*innen und Fans. inFranken.de machte in einem Überblicksartikel bis zur Übergabe des Rathausschlüssels an die Königinnen des Karnevals von Rio im Vorfeld Lust auf die Veranstaltung.

Während des Festivals waren wir vor Ort und hielten die Eindrücke in Bildern fest.

Coburger Samba-Festival 2022: Die Bilder vom Event

Für Stimmung sorgten verschiedene Trommlergruppen und internationale Bands. Am Freitagabend (8. Juli 2022) eröffnete Claudia Roth das Festival offiziell. Eine ehemalige Finalistin der TV-Show "Germany's Next Topmodel" heizte die Bühne daraufhin ordentlich ein.