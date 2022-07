Coburg vor 1 Stunde

Notstand

"Katastrophal": Coburger Metzgerei fehlen Mitarbeiter - Inhaber reagiert auf Personalmangel

Die Fleischerei Fischer in Coburg passt ihre Öffnungszeiten an die "katastrophale" Personalsituation an. Der Metzgerei fehlen Verkäuferinnen - worauf der Inhaber nun notgedrungen reagieren musste.