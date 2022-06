Agentur für Arbeit : Massiver Mangel an Azubis in Coburg und Bamberg - Nachwuchs gesucht

Der allgemeine Mangel an Auszubildenden macht sich auch hier bemerkbar. Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg schlüsselt auf Anfrage von inFranken.de auf: Von insgesamt 4737 gemeldeten Berufsausbildungsstellen seien derzeit 2627 Stellen unbesetzt, womit auf 55,5 Prozent aller Ausbildungsplätze kein Azubi folgt. Doch in welchen Branchen ist es am schlimmsten und woher kommt der große Mangel?

Azubis im Raum Coburg und Bamberg gesucht: Folgende Branchen brauchen am dringendsten Nachwuchs

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil an unbesetzten Ausbildungsplätzen nochmal um mehr als fünf Prozent auf 55,5 Prozent gestiegen. Die Ausbildungsberufe, die den größten Mangel zu beklagen haben, reichen von Kaufmann/-frau im Einzelhandel bis hin zu Medizinischen Fachangestellten. Die Berufe, die prozentual gesehen am dringendsten Azubis benötigen, hat die Agentur für Arbeit für Bamberg-Coburg auf Anfrage von inFranken.de aufgelistet.

Top 10 der unbesetzten Berufsausbildungsstellen:

Kaufmann/-frau im Einzelhandel (7,5 Prozent) Verkäufer/in (7,2 Prozent) Kaufmann/-frau - Büromanagement (2,9 Prozent) Handelsfachwirt/in (2,7 Prozent) Fachkraft - Lagerlogistik (2,6 Prozent) Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (2,5 Prozent) Industriekaufmann/-frau (2,4 Prozent) Industriemechaniker/in (2,2 Prozent) Anlagenmechaniker/in - Sanitär-/Heiz-/Klimatechnik (2,2 Prozent) Medizinische/r Fachangestellte/r (2,1 Prozent) Weitere Berufe (65,7 Prozent)

Hinweis: Die Prozentangaben beziehen sich auf den Anteil der Branchen an den unbesetzten Berufsausbildungsstellen in Bamberg-Coburg im Mai 2022. Deutlich heraus stechen also die Ausbildungsberufe als Kaufmann/-frau im Einzelhandel sowie als Verkäufer/in. Beide Branchen haben mit je mehr als sieben Prozent zusammen knapp 15 Prozent Anteil an den gesamten unbesetzten Ausbildungsplätzen. Doch warum fehlen so viele Auszubildende und warum ist der Mangel gerade in diesen Branchen so besonders hoch? Die Agentur für Arbeit hält mögliche Antworten parat.

Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: Unbesetzte Ausbildungsstellen - woher kommt der große Mangel?

Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg hält mehrere Gründe für den Mangel an Auszubildenden bereit. Eine Ursache für die vielen unbesetzten Stellen sei, dass Jugendliche aktuell lieber im Schulsystem verbleiben würden, was einer dualen Ausbildung allgemein eher vorgezogen werde. Des Weiteren stellt die Agentur fest, dass oftmals die berufliche Orientierung fehle sowie viele Praktika in der Corona-Zeit schlichtweg nicht möglich gewesen seien.

Langfristig könne man, sollten die Stellen in dieser Zahl unbesetzt bleiben, mit einigen Konsequenzen rechnen. Um die Ausfälle zu kompensieren, werden viele Betriebe Aushilfen einstellen. Auch Reduzierungen der Öffnungszeiten könnten die Folge sein, erklärt die Arbeitsagentur Bamberg-Coburg. Eine weitere mögliche Implikation: Neue Aufträge oder Patient/innen können nicht mehr angenommen werden.