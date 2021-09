Tierheim Bayreuth: Schicksal von Hündin Miley bewegt

Frühere Besitzer konnten sich nicht mehr um sie kümmern

Hündin sitzt inzwischen seit über zwei Jahren im Tierheim

"Miley hat uns hier alle sehr berührt", erklären die Tierschützer

Tierheim Bayreuth sucht für Hündin liebevolles Zuhause: Seit Mai 2019, also seit zwei Jahren und vier Monaten lebt Mischlingshündin Miley nun schon im Tierheim Bayreuth. Sie ist etwa zwölf Jahre alt und wurde von ihren vorherigen Besitzern abgegeben, weil die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnten, erklärt das Tierheim auf seiner Website.

Tierheim Bayreuth: Kaum jemand interessierte sich für Hündin Miley

"Wir haben eigentlich schon lange keine Anrufe mehr für Miley. In ihrem ersten Jahr hier haben immer mal Leute für sie angerufen, aber das ging nie über ein Treffen hinaus. Sie wollten lieber einen leichten Hund", erklärt Tierpfleger Max Göpel inFranken.de. Ganz einfach ist Miley nämlich nicht, sie fasst nur langsam Vertrauen. "In ihrer Vergangenheit gab es aber wohl auch eine nicht besonders schöne Zeit, in der sie Erfahrungen machte, die sie misstrauisch gegenüber uns Menschen werden ließ", schreibt das Tierheim auf Facebook.

Leichter öffnet Miley sich gegenüber Frauen, sagt Göpel. "Aber auch mit Männern kommt sie gut klar, es dauert nur ein bisschen länger." Deshalb brauchen Mileys neue Besitzer viel Geduld. "Bei ihren Bezugspersonen kann sie richtig albern werden und es wirkt, als ließe sie dann ihre Schutzmauer während dieser Zeit fallen", heißt es in dem Facebook-Post. "Sie drängt sich nie in den Vordergrund, ist zurückhaltend und doch dankbar, wenn sie Aufmerksamkeit bekommt." Außerdem ist Miley demnach sehr schlau und lernwillig.

"Miley hat uns hier alle sehr berührt, denn wer sie kennt, der sieht die Miley hinter der Mauer, die einfach nur liebenswert ist", erklärt das Tierheim. Für die Hündin sucht die Einrichtung ein Zuhause ohne Kinder oder andere Hunden und mit - ihrem Alter entsprechend - nicht zu viel Action. Wer Miley kennenlernen möchte, kann sich im Tierheim Bayreuth unter der Telefonnummer 0921 / 62634 oder per Mail an info@tierheim-bayreuth.de melden.

