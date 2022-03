"Karls Erlebnis-Dorf" kommt nach Plech im Landkreis Bayreuth

Seit 2013 steht das Gelände des ehemaligen "Fränkischen Wunderlands" in Plech brach. Der Betreiber der Freizeitpark-Kette Robert Dahl hat es nun aber für sich entdeckt und plant mit dem "Karls Erlebnis-Dorf Plech" den ersten Standort in Bayern. Am Dienstag hätten er und die Gemeinde Plech den Kaufvertrag unterzeichnet.

"Karls Erlebnis-Dorf" in Plech - Freizeitpark-Kette aus dem Erdbeeranbau geboren

Mit den Standorten Rövershagen, Elstal, Zirkow, Warnsdorf und Koserow ist "Karls Erlebnis-Dorf" bisher in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Brandenburg zu finden. Karl Dahl, der Großvater des heutigen Inhabers, betrieb bis zur Wende einen Erdbeerhof. Die Familie spezialisierte sich später zum Direktvermarkter von Erdbeeren. Sein Enkel Robert gründete 1992 in Rövershagen bei Rostock seinen eigenen Erdbeeranbaubetrieb. Mit einem kleinen Spielstand vor dem Bauernladen "war die Saat des heutigen Erlebnis-Dorfes gelegt", heißt es auf der Webseite.

Jetzt die Expansion in den Süden: Wie Plechs Bürgermeister Karlheinz Escher bekundet, habe man das Gelände des "Fränkischen Wunderlands" schon längst verkaufen können. Doch es sollte lieber für einen Freizeitpark behalten werden. Um so glücklicher sei er über die Initiative Dahls. Dieser wolle sogar den Märchenpark erhalten. "Karls Erlebnis-Dörfer" wollen ein Freizeitziel für Familien vor allem mit jüngeren Kindern sein und bieten laut Webseite Attraktionen wie "Kletter-Erdbeere", "Erdbeer-Raupenbahn", "Bonbon-Rutsche" oder "Fliegender Kuhstall".

In verschiedenen Schaumanufakturen wird außerdem gezeigt, wie Bonbons und andere Dinge hergestellt werden. Tiere sind auch dabei und tragen so zum Bauernhof-Flair bei. Der Eintritt in die Erlebnis-Dörfer ist an den bisherigen Standorten kostenlos, nur für einige Attraktionen muss ein "kleiner" Beitrag gezahlt werden, so das Unternehmen auf der Webseite. Es gibt auch Tages- oder Jahreskarten. Alle Dörfer sind ganzjährig und täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet, heißt es weiter. Mit der Eröffnung des "Karls Erlebnis-Dorf Plech" könne frühestens in drei Jahren gerechnet werden.