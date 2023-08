Warmensteinach: Brauerei kündigt neuen Bierbauchkalender an

Die Brauerei Hütten aus Warmensteinach (Landkreis Bayreuth) bringt ihren Hitverkauf aus dem letzten Jahr in neuer Form zurück. Was damals eigentlichnur als Aprilscherz gedacht war, wurde kurzerhand zum Verkaufsschlager. Für den Bierbauchkalender 2024 suchen sie nun Bierbauch-Models für ein Fotoshooting. Das müssen Interessierte mitbringen.

Über die sozialen Medien sucht die Brauerei jetzt nach den Models. "Du hast einen wunderschönen Bierbauch, bist super stolz darauf und möchtest Teil unseres neuen Bierbauchkalenders 2024 werden?", fragen die Betreiber. Sie verraten indes auch, was Interessierte dafür tun müssen. "Schreib uns, warum gerade du in den Bierbauchkalender 2024 möchtest und sende uns zwei bis drei Fotos von dir mit deinem Bierbauch", erklären sie.

Bis Sonntag (27. August 2023) können Bewerbungen unter bewerbung@bierbauchkalender.de gesendet werden. Eine Jury aus 13 Personen wählt dann die glücklichen Gewinner aus, die dann zu einem Fotoshooting eingeladen werden. "Dieses findet am Freitag (08. September 2023) von 16 bis 19 Uhr im Fotostudio in 95686 Fichtelberg statt. Solltest du ausgewählt werden, müsstest du an diesem Tag Zeit haben", schreiben die Betreiber. Weitere Meldungen aus Bayreuth bekommst du in unserem Lokalressort.

Ein Geschenk zum Fotoshooting gibt es noch obendrauf. "Als Dank bekommst du natürlich ein Probierpaket mit Bier, einen Kalender und deine Fotos zugesendet. Also jetzt bewerben und mit deinem Bierbauch viele Wohnungen in Deutschland verschönern."