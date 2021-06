Viele Produkte für unseren täglichen Eigenbedarf können selbst zu Hause hergestellt werden. So auch Kosmetik. Biologin und Wildnispädagogin Gabriele Wenz leitet am Donnerstag, 08. Juli ab 18 Uhr im KuKuK in Bad Berneck dazu an, Naturkosmetik selbst herzustellen.

Diese kommt ohne viel Chemie aus und ist frei von Zusatzstoffen, Mikroplastik und dem Einsatz von Tierversuchen. Tagescremes, Lippenbalsam oder auch Heilsalben können mit einigen Zutaten, die auch zu Hause in der Küche zu finden sind, zusammengestellt werden.

Eine Anmeldung ist telefonisch bis zwei Tage vor Kursbeginn unter 0176/20 00 07 26 bei Gabriele Wenz erforderlich. Unkostenbeitrag: 25,-. Veranstaltungsort ist der Alte Kindergarten, Am Kirchenring 42, Bad Berneck. Veranstaltet wird der Abend vom Evangelischen Bildungswerk und dem Verein Kunst und Kultur im Alten Kindergarten KuKuK e.V. Weitere Informationen und das geltende Hygienekonzept unter www.ebw-oberfranken-mitte.de. Das teilt das Evangelische Bildungswerk Oberfranken-Mitte e.V. mit.