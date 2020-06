Früh übt sich: Dorfrocker spielen Konzerte für Alltagshelden in Stegaurach

"Stille Helden mögens leise, stehen niemals im Rampenlicht, große Bühnen und große Preise, stille Helden brauchen das nicht." So lautet der Refrain des neuen Songs der Dorfrocker, der am 25. März veröffentlicht wurde. Der Musikstil kann als eine Mischung aus Rockmusik, Schlager, Country und volkstümlicher Musik beschrieben werden. Das neue Lied hat die Band zusammen mit dem Schlager-Duo "SchoKKverliebt" während der coronabedingten Zwangspause zu Hause aufgenommen. Der Song richtet sich an alle "Stillen Helden" des Alltags, die während der Ausgangsbeschränkungen die Stellung gehalten haben - etwa Pflegekräfte, Feuerwehr und Verkäufer.

Erste Konzerte in Stegaurach

Nach den ersten Lockerungen fingen die Dorfrocker an, sogenannte "Helden-Konzerte" zu spielen - vor Einkaufsläden, Pflegeheimen oder Altersheimen. "Auch wenn das normale Leben nach und nach wieder losgeht, sollen diese Leute nicht vergessen werden", meint die Band. Die Konzerte im kleinen Rahmen seien zwar etwas intimer und familiärer, allerdings sei es möglich, wieder das "Live-Feeling" zu erleben.

Gestern spielte die Band, bestehend aus den drei Brüdern Philipp, Markus und Tobias, ihr erstes Live-Konzert in Bayern. Dafür haben sie die Grund- und Mittelschule Altenburgblick in Stegaurach ausgewählt.

Eingeladen waren jene Kindergartenkinder, welche seit Monaten zu Hause sind und noch nicht in den Kindergarten dürfen. Denn auch diese Kinder sind Helden. "Das Konzert ist für die Kinder ein guter Einstieg für die Rückkehr ins öffentliche Leben", findet eine Lehrerin.

Neben den Kindern wurden auch jeweils ein Elternteil und die Erzieherinnen eingeladen. Es galt die Besucherobergrenze von 100 Personen.

Mutter Simone Hümmer, findet die Idee der Dorfrocker super. "Musik ist gut für die Seele. Das Konzert erleichtert den Kindern die Rückkehr in die Normalität. Allerdings ist es schade, dass es nicht größer ging, dann wäre noch mehr Stimmung." Hümmer findet es sehr gut, dass sich die Band einsetzt und beschreibt das Konzert als "eine sehr soziale Sache". Auch Francisco de la Nuez und seine Tochter sind begeistert. "Ich finde es toll, es ist eine super Idee, die Kinder freuen sich."

Stark ohne Verstärker

Am selben Abend, um 19 Uhr, spielten die Dorfrocker außerdem für erwachsene Helden des Alltags aus Stegaurach und der Umgebung. Dazu waren Supermarktverkäuferinnen, Krankenschwestern aber auch Friseure und andere eingeladen. Das Besondere ist, dass diese Konzerte auf einer selbst mitgebrachten Helden-Bühne und unplugged, also ohne die sonst übliche elektronische Verstärkung, gespielt wurden.