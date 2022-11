Weihnachtsmarkt in Bamberg von Dienstag (22. November) bis Freitag (23. Dezember 2022)

von bis Blasmusik, Rundgang, Christkind: Das passiert bei der offiziellen Eröffnung

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr

und Kleiner Umbau und stromsparende Beleuchtung: Das ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren

Heute (22. November 2022) findet um 18 Uhr die offizielle Eröffnung des Bamberger Weihnachtsmarktes statt. Seit dem Morgen um 9.30 Uhr ist es allerdings schon möglich, über den Maxplatz zu schlendern. Ein Sprecher der Stadt Bamberg gibt im Gespräch mit inFranken.de Einblicke in das Veranstaltungsprogramm am Eröffnungstag.

Weihnachtsmarkt in Bamberg feiert Eröffnung auf dem Maxplatz - das ist der Programmablauf

Vor der Weihnachtsmarkteröffnung durch Oberbürgermeisters Andreas Starke (SPD) treten die Don Bosco Musikanten aus Bamberg auf und Georg F. Fischer, Vorsitzender vom 1. Förderverein der Marktkaufleute und Schausteller, begrüßt die Besucher. Daraufhin werde das Christkind, das von der zwölfjährigen Luisa Werner zum zweiten Jahr in Folge verkörpert wird, ein Gedicht vortragen, berichtet der Sprecher.

Abschließend ertöne noch einmal Blasmusik und es folge ein kleiner Rundgang über den Weihnachtsmarkt mit den Bamberger Marktkaufleuten. In den circa 47 Buden des Adventsmarktes werde - wie in jedem Jahr - unter anderem Glühwein ausgeschenkt und Essen verkauft. Von einem Flammlachs-Stand über eine Raclette-Bude bis hin zu einem Süßigkeiten-Häuschen sei alles vertreten. Auch Kunsthandwerks- und Weihnachtsdeko-Stände können auf dem Maxplatz besucht werden.

Allerdings habe ein kleiner Umbau im Vergleich zu den Vorjahren stattgefunden: So stehen das Karussell, der Weihnachtsbaum und die Krippe jetzt am Maximiliansbrunnen. Der Bamberger Weihnachtsmarkt ist immer montags bis samstags von 9.30 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Am 23. Dezember 2022 schließt der Adventsmarkt wieder.

In Zeiten der Energiekrise: Stromsparmaßnahmen bei der Weihnachtsbeleuchtung

Die Beleuchtung des Weihnachtsmarkts ähnele der aus dem Jahr 2019. Dabei werden ausschließlich stromsparende LEDs eingesetzt, erklärt die Stadt Bamberg. Diese Umstellung sei nicht erst zu Zeiten der Energiekrise, sondern bereits vor Jahren erfolgt. Die Lichter der Türme, der Krippe und des Weihnachtsbaums leuchten in diesem Jahr nicht durchgehend, Zeitschaltuhren werden zum Einsatz kommen. Die Stände leuchten während den Öffnungszeiten des Adventsmarktes.

Neben dem Weihnachtsmarkt werden die Lange Straße, die Obere Königstraße und die Luitpold- und Hauptwachstraße ebenfalls durch stromsparende LEDs beleuchtet. Ab heute werden die Straßen in Bamberg bis zum 6. Januar 2023 weihnachtlich erhellt - eine Stunde kürzer als in den Vorjahren, von 16 bis 22 Uhr. Die Anzahl der Beleuchtung sei allerdings um etwa die Hälfte reduziert worden.

Auch interessant: Weihnachtsmärkte in Franken: Hier findest du alle Termine im Überblick