Der Bamberger Imbiss "Pizza Nostra" in der Wunderburg steht womöglich vor der Schließung. "Leider muss ich mein geliebtes Lokal gesundheitsbedingt aufgeben", erklärt Tarkan Akin gegenüber inFranken.de. Seine Familie betreibt die kleine Pizzeria seit Anfang 2020. Angeboten werden Pizza und Pasta.

Das Lokal verfügt laut Angaben des Betreibers über Sitz- und Thekenplätze im Innenbereich sowie Sitzplätze im Freien. Der Pizza-Imbiss, in dem aktuell vier Mitarbeiter beschäftigt sind, soll so bald wie möglich in neue Hände übergeben werden. "Der Nachmieter wird ab sofort gesucht", teilt Akin mit.

Bamberg: "Pizza Nostra" gegen Ablöse abzugeben - Nachmieter für Lokal in Wunderburg gesucht

Die Gastronomie in der Wunderburg 3 ist Akin zufolge für die Zubereitung von Pizza und Pasta voll ausgestattet. Auch Lagerräume gebe es. "Die Übernahme erfolgt gegen Ablöse."

Wer Interesse an einer "Pizza Nostra"-Übernahme hat, kann sich unter der Telefonnummer 0152/02383222 an die Inhaberin Ismigül Akin wenden. Die Verantwortlichen des Imbisses werben mit ihrer Stammkundschaft und einer "sehr zentralen Bindung" in die Bamberger Innenstadt sowie zu den Verkehrsknotenpunkten der Stadt.

Ebenfalls interessant: Bambergerin bekommt Heiratsantrag am schlechtesten Rastplatz Deutschlands - mitten in Oberfranken