Zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen Mann und einer 21-jährigen Sexarbeiterin kam es am Montagabend in einem Hotel in Bamberg. Der Freier war mit der Gegenleistung für seine bezahlten 650 Euro nicht zufrieden und forderte sein Geld zurück. Darüber entbrannte ein Streit, der letztendlich die Polizei auf den Plan rief. Der Streit wurde geschlichtet.

Die junge Frau aus Dortmund erwartet aber jetzt eine Anzeige nach dem Prostitutionsschutzgesetz, weil sie ihre Dienstleistung nicht bei der zuständigen Behörde in Bamberg angemeldet hat.

Vorschaubild: © Engin_Akyurt/Pixabay