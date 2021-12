Bereits im Flur des Zentrums Welterbe Bamberg ist der Geschenke-Berg durch die Glastür sichtbar. Über 120 Überraschungen warten dieser Tage auf ihre Abholung, wie die Stadt Bamberg in einer Pressemeldung mitteilt. Sie sind für Bamberger Kinder bestimmt, die aus einkommensschwachen Familien kommen und für die sich mit der Aktion ein Weihnachtswunsch erfüllt.

Die Geschenkeaktion findet bereits zum zwölften Mal statt. Ins Leben gerufen wurde die private Initiative 2010 von Monika Haderlein, Mitarbeiterin aus dem Referat für Klima, Mobilität und Soziales. Sie betrieb über ein Jahrzehnt die Weihnachtsaktion mit unermüdlichem Einsatz. Mit ihrem Ruhestand in diesem Jahr übergab sie ihre Aktion in die Hände von Diana Büttner und Petra Klaassen vom Zentrum Welterbe Bamberg, die ab jetzt dem Christkind unter die Arme greifen.

In enger Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern der Stadt, die die Wunschlisten für ihre Schützlinge erstellen, koordinieren Diana Büttner und Petra Klaassen die Geschenkesammlung. Dank vieler Schenkender – vor allem Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung, Familienmitglieder aber auch Freunde – können dieses Jahr über 120 Wünsche erfüllt werden.

Bei Familien die auf Sozialhilfe angewiesen sind, ist das Geld nicht üppig. So ist die finanzielle Situation in manchen Haushalten so angespannt, dass Weihnachtsgeschenke für die eigenen Kinder keine Selbstverständlichkeit sind. „Wenn wir uns vorstellen, dass es in unserem schönen Bamberg Kinder gibt, die am Heiligen Abend kein Geschenk unter dem Baum erwartet, blutet uns das Herz. Deshalb ist es uns wichtig, diese wertvolle Aktion weiterzuführen.“, so Petra Klaassen, eine der beiden neuen Organisatorinnen. Diana Büttner ergänzt: „Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten, allen Spenderinnen und Spendern für die großartige Unterstützung, die auch dieses Jahr wieder viele Kinder zum Strahlen bringt!“.