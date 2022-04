Nina Söllner kümmerte sich um die Bekanntmachung, suchte Sponsoren, legte die Routen fest und suchte jede Menge Helfer.

Die Jugendabteilung des FC Viktoria Poppenroth (Tennis, Fußball, Turnen), die Schützengilde und der Musikverein sind hochmotiviert, mit Handschuhen und Müll-Greifern ausgestattet, am Samstag zur gemeinsamen Müllsammelaktion aufgebrochen. Dabei spielte nicht nur das Wetter verrückt, verrückt war vor allem, was die Jugend so alles aus den Gräben und Wäldern rund um Poppenroth gesammelt hat.

Verstärkung benötigt

Los sollte es um 9.30 Uhr gehen, doch aufgrund der unbeständigen Schlechtwetterlage trudelten die Teilnehmer leicht verspätet ein, so dass der Start erst gegen 10 Uhr erfolgte. Gemeinsam gingen Kinder, Jugendliche und einige Erwachsene durch Regen, Graupel und Wind. Aufgeteilt wurde auf fünf verschiedene Routen, um sich mit den Greifern nicht in die Quere zu kommen. Dafür musste die Gruppe im Männerholz-Wald schnell feststellen, dass man nur mit Müllsäcken und einem Bollerwagen sehr wenig ausrichten konnte. Bereits nach wenigen Metern hatte man zwei Teppiche, eine Grillabdeckung, Verpackungsmaterial und einen Bürostuhl aus dem Wald gezogen, so dass der Bollerwagen schon leicht in die Knie ging. Es sollten noch sieben Autoreifen folgen, die nur durch Herbeirufen eines weiteren Bollerwagens abtransportiert werden konnten.

Stapelweise Müll

Um die Mittagszeit fanden sich alle Teilnehmer wieder am FC-Vereinsheim ein- und man stapelte den gesamten eingesammelten, in Säcke verpackten Müll und bestaunte dabei die Funde. Zahlreiche Flaschen, Zigarettenpackungen, alte Töpfe, ein Kinderzirkuszelt und noch vieles mehr, das einfach nicht dahin gehört, wo es gefunden wurde.

Die teilnehmenden Kinder waren jedenfalls voll bei der Sache und wurden am Ende mit einer leckeren Brotzeit belohnt. Auch die Sonne kam quasi als Dankeschön für diese tolle Umweltaktion wieder heraus.

Nächstes Mal wieder dabei

Auf dem Weg hatte der Osterhase sogar schon kleine Überraschungen versteckt, so dass der Spaß- und Schokoladenfaktor nicht auf der Strecke blieb. Es gab hinterher ein Dankeschön an alle Eltern und Kinder, die dabei waren und sich bereit erklärten, im nächsten Jahr wieder mitzuwirken. Außerdem ging noch ein großer Dank an die Stadt für die Getränke, den Container, die Handschuhe und Greifer, die zur Verfügung gestellt wurden, sowie an alle Spender für diese Aktion.