Münnerstadt: Mietnomaden verwüsten Wohnung

Eine Wohnung in der Coburger Straße in Münnerstadt : Auf 90 Quadratmeter verteilen sich Müll, Geschirr, Kleidung, fast flächendeckend. Die Türen eingeschlagen, die Steckdosen herausgerissen. "Ich konnte das nicht fassen." Das, so sagt Roland Kneuer, war seine erste Reaktion, als er seine Mietwohnung sah. Nur per Gerichtsbeschluss wurde er die Chaos-Mieter los - er war Mietnomaden aufgesessen.