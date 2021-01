Die Lust auf Schnee lockte am vergangenen Wochenende Menschen aus ganz Deutschland in die Rhn. An den Hotspots wie dem Berghaus Rhn, dem Feuer- oder Kreuzberg tummelten sich Massen an Tagestouristen . Sie kamen vor allem aus dem Wrzburger und Schweinfurter Raum sowie aus dem Landkreis Main-Spessart. Nahezu alle Parkpltze, Feldwege und cker waren komplett zugeparkt. Dass mancherorts Parkverbote und Wegegebote gelten, kmmerte viele Gste nur wenig. Im Angesicht des Lockdowns und der Corona-Pandemie spielten sich dem Augenschein nach teils bedenkliche Situationen mit Gruppenbildung ab.