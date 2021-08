In der Heimatstube von Reiterwiesen traf sich der Vorstand des CSA Kreisverbandes Bad Kissingen, um aktuelle Themen zu erörtern, Veranstaltungen zu planen und über die bevorstehenden Neuwahlen zu diskutieren. Dabei erklärte sich der langjährige Kreisvorsitzende Dietmar Kirchner bereit, für das Amt noch mal zu kandidieren. Anlass war, dass er von Funktionären gedrängt worden war, sich für den Landesvorstand ebenfalls erneut zur Verfügung zu stellen.

Dietmar Kirchner kündigte die Mitgliederversammlung mit Neuwahl und Ehrungen an, die am 1. Oktober in Waldfenster stattfinden soll. Der nächste Arbeitnehmertag finde voraussichtlich am 2. Mai des nächsten Jahres statt. Thema sei auch, dass der Altersdurchschnitt im Kreisverband bei 64,7 Jahren liegt, was bedeutet, dass es gelte, mögliche Strategien für eine Verjüngung zu entwickeln.

Dietmar Kirchner sprach die zukünftige Organisation des Bezirks- und Landesvorstandes an. Fazit: Die Arbeitsgemeinschaft der Christlich Sozialen Union müsse neu ausgerichtet werden.

Breiten Raum in der Sitzung nahm die Diskussion zur Gewinnung von jungen Mitgliedern in Anspruch. Angefangen von Mitgliedsbeiträgen über mehr jugendorientierte Veranstaltungen bis hin zur Beitragsermäßigung als CSA Mitglied - über alles wurde diskutiert. Es müsse hinterfragt werden, warum sich die Jugend heutzutage kaum für Politik interessiere und wie man das ändern könne. Einstimmig war die Meinung im Gremium: Es muss sich was ändern, soll der Kreisverband weiterhin existieren. Man müsse immer glaubwürdig die Interessen der Arbeitnehmer vertreten, vielleicht gelinge es dann, neue Mitglieder zu gewinnen. Der Kreisverband ist in den letzten Jahren stark geschrumpft auf aktuell 50 Mitglieder.