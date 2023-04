GTI-Treffen in Münnerstadt mit regem Zulauf

in Münnerstadt mit regem Zulauf Polizei stellt sieben Fahrzeuge sicher

sicher Tuning-Fans nehmen Polizeiauto unter die Lupe

Am Sonntag (16. April 2023) war es wieder so weit: Über hundert Fahrerinnen und Fahrer versammelten sich beim diesjährigen GTI-Treffen in der Innenstadt von Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen. Aus Sicht der Polizei eine positive Veranstaltung, wie ein Sprecher der Polizei Unterfranken im Gespräch mit inFranken.de mitteilte. Wie die Polizeikontrollen bei Veranstaltern und Teilnehmer*innen wahrgenommen wurden, erfährst du hier.

Gute Stimmung beim GTI-Treffen in Münnerstadt - das waren die Ursachen für die meisten Sicherstellungen

"Die Stimmung an den vier Kontrollstellen war durchweg gut", so der Polizeisprecher. "Der Austausch zwischen unseren speziell geschulten Tuning-Experten und den Veranstaltungsteilnehmern war offen und positiv."

Von den insgesamt einhundert Fahrzeugen, die die Beamten der Polizei Unterfranken kontrolliert haben, seien sieben Fahrzeuge nicht verkehrssicher gewesen und mussten abgeschleppt werden. "Sie kommen nun zu einem Sachverständigen vom TÜV oder der DEKRA, der den Zustand der Fahrzeuge weiter beurteilen wird."

Die Ursachen für die Sicherstellungen seien meist Veränderungen am Fahrwerk gewesen. "Bei einem der Fahrzeuge war der Abstand zwischen Reifen und Karosserie gar so gering, dass der Fahrer nicht mehr richtig lenken konnte", berichtet der Polizeisprecher.

Tuning-Fans drehen den Spieß um: Das hatten sie am Polizeiauto zu beanstanden

Zum Bedauern der Polizei sei nach abgeschlossener Kontrolle ein VW-Golf beschädigt worden. Als der Fahrer wieder von zwei Kontrollrampen fahren wollte, habe er die falsch eingeschlagenen Vorderräder nicht beachtet. Deshalb sei das Fahrzeug von der Rampe gerutscht und im Bereich der Fahrertür auf den Asphalt aufgeschlagen, so die Polizei.

Bei 19 der kontrollierten Autos war die Betriebserlaubnis wegen verschiedener Veränderungen am Fahrzeug erloschen. "Der Verstoß war bei vier Fahrzeugen so gering, dass wir sie vor Ort verwarnen konnten", so der Sprecher. "Die übrigen fünfzehn erhalten eine Bußgeldanzeige."

Aber nicht nur an den getunten Fahrzeugen wurden beim diesjährigen GTI-Treffen Mängel festgestellt. Das Gelächter sei groß gewesen, als die Tuning-Fans den Spieß einfach herumdrehten und das Polizeiauto unter die Lupe nahmen. "Sie wiesen uns darauf hin, dass der TÜV unseres Fahrzeuges bereits seit zwei Wochen überfällig ist", berichtet der Polizeisprecher schmunzelnd. "Das werden nun schnellstmöglich beheben."