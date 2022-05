Die Mitgliederzahl des FC Viktoria Poppenroth hat sich innerhalb eines Jahres leicht erhöht, berichtet Vorsitzender Christoph Schäfer den 30 anwesenden Mitgliedern der Jahresversammlung.

Zum 1. Januar 2022 zählte der Verein 454 Mitglieder (Vorjahr 452). Die Arbeit wurde durch Corona eingeschränkt, sodass die meisten Vorstandssitzungen online abgehalten wurden. Schäfer betonte, dass der Verein in diesem Jahr auf stolze 95 Jahre Vereinsgeschichte zurückblicken kann. Außerdem besteht die Gymnastikabteilung 40 Jahre.

Einige geplante Veranstaltungen konnten ebenfalls auf Grund der Corona-Bestimmungen nicht durchgeführt werden. Für das laufende Jahr sind für 23. und 24. Juli ein Jugendpokalturnier und im Herbst ein Sommerspieletag geplant. Eine dringend notwendige Platzsanierung ist noch für dieses Frühjahr vorgesehen. Die Arbeiten starten in Kürze. Für die weitere Sportplatzpflege wird ein zusätzlicher Helfer benötigt. Nachgedacht wird auch über die Anschaffung eines Rasenmäher-Traktors. Sofern sich kein neuer "Green-Keeper" findet, wäre auch ein Mähroboter eine Option.

Auf grund der geringen Aktivitäten in den letzten 18 Monaten wurde der Bericht der einzelnen Abteilungen von Christoph Schäfer zusammengefasst. Bisher konnte Montags-Yoga mit Eva Holzheimer mit durchschnittlich neun Teilnehmern angeboten werden. Aus privaten Gründen kann der Kurs derzeit allerdings nicht stattfinden. Mit Rosi Schuster als Übungsleiterin konnte am Mittwoch eine Pilates-Stunde angeboten werden, welche durchschnittlich zehn Personen besuchten. Ebenfalls am Mittwoch stand Zumba-Fitness im FC Kalender, dazu kamen etwa acht Teilnehmende. Als letzte Gymnastikeinheit im Wochenplan stand am Freitag Zumba-Gold, woran rund fünf bis acht Personen teilnahmen. Beide Zumba-Kurse leitet Johanna Fenn.

Von Klein bis Groß im Training

Das Bambini Training der U7 startete im Mai 2021. Als Trainerinnen fungieren Sun Müller und Nina Sollner. Unter der Leitung von Kerstin und Peter Reckert findet das Training der U9 statt. Außerdem wird im Sportheim einmal wöchentlich Kinderturnen für die Zwei- bis Vierjährigen geboten. Geleitet werden diese Übungsstunden von Jaqueline Herleth und Rebecca Reuss. Aktuell gibt es auch noch eine Tanzgruppe beim FC. Die Jump Girls, bestehend aus acht jungen Frauen im Alter von 21 bis 23 Jahren, trainieren sich selbst. Christoph Schäfer stellte den vor zwei Wochen neu gewählten Abteilungsleiter der Tennisabteilung Poppenroth, Frank Kleinhenz, vor.

Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft wurden elf und für 40 Jahre 33 Mitglieder geehrt. Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielten Anton Beyer, Bernd Kröckel und Anton Müller Urkunden. 65 Jahre hielt Albin Goll dem FC Viktoria Poppenroth die Treue und gar 75 Jahre dabei ist Robert Schmitt.

Abschließend bedankte sich Verena Wolf bei der früheren Vorsitzenden Angelika Haßfurter. Da diese bei der Jahreshauptversammlung 2020 krankheitsbedingt nicht persönlich verabschiedet werden konnte, wurde dies jetzt nachgeholt. 15 Jahre als 1. Vorsitzende zeigte sich Haßfurter ein Stück verantwortlich für die Vereinsgeschichte. Als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz wurde sie unter Beifall zur Ehrenvorsitzenden ernannt.