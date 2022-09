Ökotest : Welche Nuss-Nougat-Creme die beste ist

In einem aktuellen Test des Verbrauchermagazins ökotest wurden 21 verschiedene Nuss-Nougat-Cremes unter die Lupe genommen. Darunter Eigenmarken von Discountern und Supermärkten, aber auch große Marken wie Nutella, Nusspli oder Milka. Neun der Aufstriche sind zudem Bio-zertifiziert. Betrachtet wurde dabei vor allem, wie die Cremes zusammengesetzt sind. Der Blick fiel also auf die Zutatenliste. Wie viel Zucker, Kakao, Palmöl und Haselnüsse sind in den süßen Aufstrichen enthalten? Die Ergebnisse sind teils erschreckend.

Ökotest: So schneiden Nuss-Nougat-Cremes ab

Ausgerechnet Nutella und die Milka-Creme schneiden besonders schlecht ab. Die Cremes der großen Hersteller Ferrero und Mondelez sind mit mehr als 56 Prozent Zuckergehalt die süßesten im Test. Dagegen gibt es auch Produkte, die lediglich 34 Gramm Zucker pro 100 Gramm beinhalten. Nutella und Milka kommen außerdem nicht ohne künstliches Aroma oder den Aromastoff Vanillin für den Geschmack aus.

Bei Milka fällt vor allem der geringe Anteil an Haselnussmasse auf. Mit gerade einmal fünf Prozent hat die Milka-Creme mit Abstand den geringsten Haselnussanteil unter allen 21 Cremes im Test. Die meisten anderen Aufstriche enthalten, wie Nutella, um die 13 Prozent Haselnüsse. Manche weisen sogar mehr als 30 Prozent auf. Negativ aufgefallen sind bei Milka und Nutella zudem die unrealistischen Portionsgrößen auf den Produkten. Mit den geringen Portionen soll wohl versucht werden, den Kaloriengehalt kleinzurechnen.

Aber nicht nur Milka und Nutella schneiden schlecht ab im Test. Wirft man den Blick auf Mineralölbestandteile "MOSH",wird klar, dass in insgesamt 17 von 21 Aufstrichen einen "leicht erhöhten" oder "erhöhten" Wert aufweisen. In den restlichen vier Cremes sind aber auch Spuren feststellbar. Gänzlich ohne Verunreinigungen kommt demnach kein Produkt aus. Immerhin konnten durch das von ökotest beauftragte Labor keine aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe "MOAH" gefunden werden. Unter diesen können sich krebserregende Verbindungen befinden. Solche Verunreinigungen entstehen, wenn Produkte mit Schmierölen in Kontakt kommen.

So viel Zucker steckt in Nutella, Milka, NussPli & Co

Die Leiter*innen des ökotests kritisieren den Zuckergehalt nicht nur bei Nutella und der Milka-Creme. Neben dem vielen Zucker fällt auch der Fettgehalt negativ auf. So schreiben die Autor*innen: "Wenn es nach den Hauptzutaten ginge, wäre also ‚Zucker-Fett-Creme‘ der passendere Name.“ Industriezucker sei aber die Hauptzutat. Das ist gerade in Hinblick auf Kinder, die die süßen Aufstriche gerne essen, bedenklich. Denn eine zuckerreiche Ernährung steht mit Übergewicht und Karies in Zusammenhang.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, maximal fünf bis zehn Teelöffel am Tag zu sich zu nehmen. Für Kinder im Alter von drei Jahren bedeutet das laut ökotest, nicht mehr als 15 Gramm Zucker pro Tag zu essen. Mit vier Nuss-Nougat-Cremes würden Kinder dieses Limit schon überschreiten, wenn sie nur 30 Gramm davon essen. Positiv hervorzuheben ist aber immerhin, dass viele Hersteller den Zuckergehalt seit dem letzten Ökotest vor vier Jahren etwas verringert haben. Vor allem der Zuckergehalt in der NussPli Nuss-Nougat-Creme wurde von den Experten als "stark erhöht" bewertet.

Die Thematik rund um Palmöl scheinen viele Hersteller inzwischen besser zu beachten. So konnten alle Hersteller belegen, dass sie zertifiziertes Palmöl verwenden. Die Herstellung von Palmöl wird unter anderem mit Artensterben und negativen Auswirkungen auf den Klimawandel in Verbindung gebracht. Auch der Regenwald leidet unter Palmöl-Produktion. In sieben Nuss-Nougat-Cremes sind keine ökologisch bedenklichen Fette verarbeitet, darunter fünf bio-zertifizierte.

Günstige Alternativen oft besser als die teure Marke

Auch beim Anbau von Kakao gibt es große Probleme. So schreibt die Umweltschutzorganisation WWF von Waldzerstörung, Monokulturen und Kinderarbeit in Verbindung mit Kakaoanbau. Vier Hersteller konnten im Ökotest keine Zertifikate von Organisationen, die diese Probleme bekämpfen, vorlegen. Das waren zwei Bio-Anbieter, Zentis (Nusspli) und erneut Mondelez (Milka). Die überraschende Erkenntnis: Produkte aus dem Supermarkt und dem Discounter schneiden mit ihren Eigenmarken in Sachen Verantwortung am besten ab.

Das Fazit des Tests lautet: "Teuer ist nicht automatisch gut". Milka und Nutella schneiden überraschend schlecht ab, während günstige Alternativen wie die Eigenmarke von Rewe (Ja!) im Vergleich ein "gut" im Test erreichen.