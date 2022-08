Streit um Schokoladenpreis zwischen Edeka und Mondelez

Mondelez, der Hersteller der Schweizer Schokoladenmarke Milka, streitet sich nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr mit der Supermarktkette Edeka. Bei dem Zoff geht es um Preisforderungen, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet. Der Verkaufspreis der Milka-Tafeln in Deutschland wurde zuletzt von 1,15 Euro auf 1,29 Euro erhöht. Neben Edeka mussten auch die Discounter Aldi und Netto nachziehen. Einzig Lidl hat die Preise bisher nicht erhöht.

Streit um Milka-Schokolade: Das steckt hinter dem Preis-Zoff

Grund für den Konflikt ist nicht ausschließlich die Erhöhung der Preise, sondern vor allem die hohe Differenz beim Schokoladen-Regalpreis zwischen den verschiedenen Märkten in Deutschland. Laut der Lebensmittel Zeitung werde bestellte Ware wegen der Diskussionen um die Preise nicht geliefert.

Nach dem ersten Streit kam es dem Verbraucherportal Chip zufolge im März zu einer Einigung. Diese galt aber schon damals eher nur als Zwischenlösung. Ob es bei der derzeitigen Auseinandersetzung zu einer baldigen Lösung kommen wird, bleibt abzuwarten.

Die Folge des anhaltenden Streits trifft vor allem die Kund*innen in Deutschland: Verglichen mit den Supermärkten im Ausland kostet die Tafel von Milka in Deutschland bis zu 42 Prozent mehr.

So kostet eine Milka-Tafel in den Niederlanden beispielsweise nur 75 Cent. Mit 1,29 Euro pro Schokoladentafel ist Deutschland aber immerhin nicht der Spitzenreiter, was den Preis angeht. In Portugal beispielsweise verlangt Aldi sogar 1,69 Euro für eine Tafel.

