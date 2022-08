Spott über Kunden oder guter Hinweis? Rewe wird für Regel im Netz gefeiert: „Bis dahin empfehlen wir Milch", heißt es in einem Tweet eines Twitter-Users auf. Der Tweet und die Aktion eines Rewe-Marktes gingen im Netz viral, berichtet Merkur.de. Konkret geht es dabei um das Statement einer Filiale zum Verkauf von Energy-Drinks an unter 16-Jährige, gegen das sich diese mit einem humorvollen Schild "klar positioniert". Es ist wohl nicht das erste Mal, dass sich ein Rewe-Markt gegen den Verkauf der Erfrischungsgetränke an jüngere Kunden ausspricht. Allerdings sorgen solche Aktionen für rege Diskussionen, ob Verkaufsverbote für Energy-Drinks überhaupt sinnvoll sind. Ein offizielles Verbot gibt es in Deutschland nämlich nicht, obwohl Verbraucherschützer und Ärzte gerade dieses für Kinder fordern.

Vor allem unter Jugendlichen sind die Drinks von Red Bull, Monster und Co. sehr beliebt. Was für die Einen ihr täglicher Kaffee-Boost ist, ist für Andere das Trinken von Energy-Drinks, um am Tag wacher und fitter zu sein. Zahlreiche Verbraucherseiten und Krankenkassen warnen vor den Folgen eines regelmäßigen und vermehrten Konsums der Süßgetränke. Auch inFranken.de hat bereits Kaffee und Energy-Drinks miteinander verglichen:

Risiko von Energy-Drinks: Hoher Koffein-Anteil und überhöhter Konsum

"Eine 0,25 Liter Dose enthält etwa 80 Milligramm Koffein - was einer Tasse Kaffee entspricht. Spannend ist die schnelle Aufnahme: Nach zehn Minuten ist das Koffein im Blut angekommen und der Blutdruck steigt, (...). Nach 20 Minuten stellt sich das Gefühl ein, man sei 'wach und konzentrationsfähig'. Nach 40 Minuten wird außerdem das Glückshormon Dopamin freigesetzt, ehe nach einer Stunde der ganze Effekt bereits verpufft."

Und gerade in der vergleichsweise hohen Konzentration von Koffein in bereits wenigen Mengen eines Energy-Drinks liegt das Risiko, denn oft bleibt es nicht bei einer Dose: "Eine zu hohe Koffeinzufuhr kann unter anderem zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Nervosität und Störungen des Herz-Kreislauf-Systems führen", heißt es im Journal of Health Monitoring. Die Studie legt besonders koffeinsensiblen Personen einen vorsichtigen Konsum nahe. Zudem trägt der hohe Zuckergehalt in den Getränken zur Förderung von Übergewicht bei.

Diese Gründe dürften auch der Anlass für den Verkaufsstopp der Rewe-Filiale sein, die gleichzeitig humorvoll auf die noch offene Diskussion über Energy-Drinks verweist und zum Informieren einlädt.

Vorschaubild: © Joenomias / pixabay.com