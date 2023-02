Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender bei Edeka, erhebt schwere Vorwürfe gegen große Markenkonzerne in einem Interview mit "Bild".

Er beschuldigt diese Konzerne, für die hohen Lebensmittelpreise in Deutschland verantwortlich zu sein, und nicht nur Inflation und Rohstoffmangel.

Preisunterschiede teilweise enorm

Mosa sagt, dass die Hersteller die Händler dazu zwingen, Markenartikel national zu kaufen, auch wenn das teurer ist und die Verbraucher belastet. Die Hersteller tun alles, um die Produkte nicht ins Ausland zu lassen und die Preise hochzuhalten.

Im Interview mit "Bild" gibt Mosa Beispiele, wie viel deutsche Kunden im Vergleich zu Nachbarländern mehr für bestimmte Markenprodukte zahlen müssen.

Für manches zahlt man in den Niederlanden oder in Frankreich deutlich weniger, teilweise fast nur die Hälfte. In Frankreich zum Beispiel zahlt man für eine 100-Gramm-Packung Smarties nur 87 cent, während man in Deutschland 1,59 Euro bei Edeka bezahlt. Das mögen nur Süßigkeiten sein, doch die Unterschiede betreffen auch Grundnahrungsmittel: So kosten Barilla-Spaghetti pro Pfund in Deutschland 1,99 Euro, in Frankreich nur 98 Cent.

