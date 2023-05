Reiseführer-Verlag Lonely Planet präsentiert Buch "Ultimative Reiseziele Deutschland – Die Top-250-Liste"

Auch wenn viele in der Zeit nach der Pandemie bei der Wahl ihres Urlaubszieles den Blick wieder in Richtung Europa oder Fernreisen richten: Ein Urlaub in Deutschland steht nach wie vor bei vielen Menschen hoch im Kurs. Da Deutschland viele schöne Ecken hat, ist es gar nicht so einfach, sich für ein passendes Ausflugsziel zu entscheiden. Mit dem Buch "Ultimative Reiseziele Deutschland – Die Top-250-Liste"* präsentiert der Reiseführer-Verlag Lonely Planet eine Vielzahl spannender Orte und Reiseziele, aus denen wir dir hier die Top 10 vorstellen.

#1: Leipzig - das deutsche Top-Reiseziel

Lonely Planet kürt die Stadt Leipzig in dem Buch zum deutschen Top-Ziel. Leipzig präsentiert sich als dynamische Wirtschafts- und Kulturmetropole in Mitteldeutschland, das Herz der Stadt schlägt in dem nur etwa einen Quadratkilometer großen, kompakten Zentrum. In den nach 1990 sorgfältig restaurierten historischen Messepalästen und Passagen laden heute Geschäfte, Restaurants und Cafés in großer Zahl zum Bummeln und Verweilen ein. Sowie kulturell als auch subkulturell bietet Leipzig seinen Gästen immer eine Bandbreite an Veranstaltungsprogrammen und Ausflugsmöglichkeiten.

In Leipzig freut man sich riesig über die Platzierung: "Eine bessere Empfehlung können wir uns nicht wünschen", erklärte der Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, Volker Bremer, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

"Dieser Tipp ist aus touristischer Sicht besonders wertvoll, da es sich beim Herausgeber um den weltweit größten Verlag für unabhängige Reise- und Sprachführer handelt. Die Reiseführer sind stets sorgfältig recherchiert und erscheinen in fast allen Ländern der Welt", so Bremer weiter.

#2: Der Bodensee - besonderes Flair im Dreiländereck

Strandbäder und Hochgebirge, Zanderfilet und Schweinshaxe, Romanik und Bauhaus, Prosecco und Weißbier, Stadtleben und Landpartien, Kuhglocken und Symphoniker - Die meisten Besucher des Bodensees kommen wegen eben dieser einmaligen Mischung aus Kultur und Natur an den Bodensee.

Kaum eine Region hat so viele Kultursehenswürdigkeiten parat, wie die Landschaft zwischen Bregenz und Schaffhausen. Das sieht auch Lonely Planet ähnlich, weshalb sie den Bodensee auf Platz zwei der ultimativen Reiseziele voten.

Über ihren Platz zwei schreiben die Lonely-Planet-Autoren: "Es ist die Kombination seiner Vorzüge, die das "Schwäbische Meer" vorn platziert hat."

#3: Die Elbphilharmonie - neues Wahrzeichen der Hansestadt Hamburg

Im Lonely-Planet-Buch hat es die Elbphilharmonie in Hamburg auf den dritten Platz geschafft. Die Elbphilharmonie ist mehr als nur ein Konzerthaus. Längst ist das imposante Gebäude im Hafen zu einem der beliebtesten Wahrzeichen Hamburgs avanciert.

Abwechslungsreiche Konzertreihen, Events und internationale Künstler der Spitzenklasse werden vom Publikum begeistert aufgenommen.

Über die Elbphilharmonie schreiben die Autoren: "Dieses gläserne Kunstwerk, das sich wie eine gefrorene Welle in den Himmel über dem Hamburger Hafen schwingt, ist aus der Skyline der Hansestadt nicht mehr wegzudenken."

#4: Urlaub am - oder im - Wattenmeeer

Auf Rang vier der ultimativen Deutschland-Ziele folgt das Wattenmeer. Ein Trio von Nationalparks schützt diese Wasserlandschaft, die zusammen mit dem holländischen Teil fast 12.000 Quadratkilometer umfasst und in dieser Größe weltweit einmalig ist.

Bei Ebbe trocken und der Sonne ausgesetzt, bei Flut nass und salzig - so lässt sich der Lebensraum Wattenmeer entlang der Nordseeküste kurz beschreiben.

Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder Wassersport können geschützte Lebensräume, Tiere und Pflanzen stark beeinträchtigen. Andererseits ist es ein Ziel der Nationalparks, das Naturerlebnis allen zu ermöglichen.

#5: Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost

Das Klimahaus macht erlebbar, wie vielfältig die Lebensräume unseres Planeten sind, erklären die Autoren von Lonely Planet. Das Klimahaus Bremerhaven 8° Ost ist eine weltweit einzigartige Wissens- und Erlebniswelt zu den Themen Klima, Klimawandel und Wetter und als Klimaerlebniswelt globaler Vorreiter.

Entlang des 8. Längengrades gehst du auf Weltreise und erlebst die Klimazonen der Erde auf spannende und beeindruckende Weise hautnah. Neben der Wissens- und Erlebniswelt bieten die Betreiber auch eine Kochschule für Kinder und Workshops zum Thema Klimaschutz an.

Gerade in der heutigen Zeit lohnt ein Besuch im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost.

#6: Burg Eltz - die Märchenburg im Eifelwald

Die Burg Eltz in Rheinland-Pfalz ist eine Höhenburg aus dem 12. Jahrhundert und eine der bekanntesten ihrer Art in Deutschland. Lonely Planet verleiht ihr im Ranking den sechsten Platz.

Hohe Türme, pittoreske Erker mit Spitzdächern, schützende Mauern und ein tiefer Schlossgraben versetzen den Besucher schon beim äußeren Anblick ins Staunen. Das Innere birgt einiges an gut erhaltenen mittelalterlichen Schätzen.

Der imposante Rittersaal versetzt den Besucher zurück in die Zeit der Ritter und Edelleute. Die Rüst- und Schatzkammer zeigt kostbare Exponate und zählt zu den bedeutendsten ihrer Art in Europa.

#7: Die Zugspitze - Deutschlands höchster Gipfel

Die Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen ist mit 2962 Metern Höhe über Normal-Null Deutschlands höchster Gipfel und wurde dafür im Buch "Ultimative Reiseziele Deutschland – Die Top-250-Liste" mit dem 7. Platz belohnt.

Neben einem einmaligen 360 Grad Rundumblick können Besuchende dort vielen sportlichen Aktivitäten nachgehen. Im Sommer stehen eine Vielzahl von anspruchsvollen Wanderrouten, wie beispielsweise eine Gletscherwanderung oder verschiedene Klettersteige sportlich Ambitionierten zur Verfügung.

Im Winter locken verschiedene Ski- und Rodelpisten die Aktivreisenden in den wohl bekanntesten deutschen Skiort.

#8: Die Berliner Museumsinsel - Kunst- und Kulturschätze der Menschheitsgeschichte

Die Museumsinsel ist ein aus fünf Museen bestehendes Bauensemble im nördlichen Teil der Spreeinsel in der historischen Mitte Berlins.

Sie gehört zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der deutschen Hauptstadt und zu den bedeutendsten Museumskomplexen Europas. Mit ihren über Generationen gewachsenen Einrichtungen bilden die staatlichen Museen ein Universalmuseum zur Bewahrung, Erforschung und Vermittlung von Kunst- und Kulturschätzen der gesamten Menschheitsgeschichte.

Aufgrund der historisch imposanten Vielseitigkeit wurde sie von Lonely Planet auf den achten Platz gewählt.

#9: Das Elbsandsteingebirge - Herz der Sächsischen Schweiz

Der Nationalpark Sächsische Schweiz, in der das Elbsandsteingebirge beheimatet ist, zählt zu Deutschlands einzigem Felsennationalpark. Die malerisch zerklüftete, kreidezeitliche Erosionslandschaft des Elbsandsteingebirges mit ihrem faszinierenden Mikroklima birgt einen wahren Schatz seltener Tier- und Pflanzenarten.

Die uralte Naturlandschaft mit ihrer bizarren Felsenwelt und ihrer faszinierenden Flora und Fauna ist eines der zauberhaftesten Wanderreviere Europas.

Genau deshalb findet sich das Elbsandsteingebirge in der Top 10 der schönsten Reiseziele in Deutschland wieder.

#10: Das Schloss Quedlinburg - historisches UNESCO-Welterbe

Die Altstadt von Quedlinburg gilt mit ihren 1200 Fachwerkhäusern aus sechs Jahrhunderten und dem mittelalterlichen Stadtgrundriss als besonders malerisch. 1994 wurde der Stadt im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) der UNESCO-Welterbestatus verliehen.

Heute befindet sich hier das Schlossmuseum mit den Abteilungen Ur- und Frühgeschichte, auf den Spuren der Ottonen, Mittelalter, Stadt- und Stiftsgeschichte, sowie Prunkgemächer.

Das malerische Schloss, eingebettet in die urig-verwinkelte Altstadt, sorgt für einen beeindruckenden und spannenden Ausflug für Groß und Klein.

Lonely Planet-Buch sorgt für Inspiration und Reisefieber

Auf fast 300 Seiten folgen im Buch "Ultimative Reiseziele Deutschland – Die Top-250-Liste" weitere 240 Sehenswürdigkeiten. Dazu gehören unter anderem Schloss Neuschwanstein, Baden-Baden, Potsdam, Weimar, Lutherstadt Wittenberg, der Aachener, der Kölner und der Naumburger Dom, das Ulmer Münster, das Bauhaus Dessau, die Kreidefelsen von Rügen, Helgoland und der tropische Freizeitpark Tropical Islands. Mit Rothenburg ob der Tauber und dem Nürnberger Christkindlesmarkt haben es auch fränkische Ziele auf die Liste geschafft.

Die Lonely Planet Reiseexperten präsentieren im Bildband "Ultimative Reiseziele Deutschland – Die Top-250-Liste" eine Auflistung der spannendsten, unvergesslichsten Orte für die Entdeckungsreise vor der Haustür. Die Highlights zwischen Alpen und Meer sind opulent bebildert und gelistet nach Must-see-Faktor. Jede Sehenswürdigkeit wird mit großformatigen Fotos und einem knackigen Text vorgestellt, abgerundet mit einem praktischen Tipp.

