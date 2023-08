Sommerzeit ist Urlaubszeit, doch wer sich die Entspannung im Ausland nicht durch hohe Preise für Hotel und Essen vermiesen lassen will, sollte ein beliebtes Ziel in diesem Jahr vielleicht lieber nicht ansteuern. In Kroatien schießen die Kosten für Unterkünfte und Verkostung nämlich aktuell in die Höhe. Ein Tourismusverband schlägt deswegen bereits Alarm.

Egal ob bei Übernachtungen, einem Eis zur Abkühlung oder dem Abendessen: Kroatien liege derzeit 25 bis 30 Prozent über den Preisen anderer Urlaubsländer, berichtet der Verband der Familienunterkünfte. Damit sei das Land nun teurer als beispielsweise Griechenland oder Spanien, sagt Verbandspräsidentin Barbara Marković. Das sei für Familien, die eigentlich zu den typischen Touristengruppen zählen, abschreckend.

Urlaub in Kroatien machen: Kugel Eis für fünf Euro

Aber woran liegt die Kostenexplosion? Es liege zum einen an der hohen Inflationsrate, aber auch am Währungswechsel. In Kroatien wurde der Euro nämlich erst zu Beginn des Jahres eingeführt. Touristen beschwerten sich in Medienberichten bereits über die hohen Verpflegungskosten: So werden beispielsweise für einen Burger in manchen Restaurants 22 Euro, für eine Kugel Eis fünf oder für ein 0,1 Liter Glas Aperol Spritz elf Euro verlangt.

Laut Barbara Marković müssen Urlauber auch für Unterkünfte mehr zahlen, hier seien es um die 30 Prozent. "Und die Preise steigen täglich." Während sich Dubrovnik und Istrien um vergangenen Jahr noch als beliebte Destinationen halten konnten, seien die Umsätze in Dalmatien bereits eingebrochen. Das Land wird aktuell zudem von einer regelrechten Mückenplage heimgesucht - was Reisende zusätzlich von einem Aufenthalt abschrecken dürfte.

Die Tourismusexpertin hat noch zwei Tipps für Kroatienurlauber: Bei Unterkünften lasse sich sparen, wenn diese direkt über die Eigentümer gebucht werden. Wer sich die Übernachtung bereits in der Vorsaison sichert, kommt noch günstiger weg. Das Land lockt jetzt auch mit Rabatten. Wem Kroatien trotzdem noch zu teuer ist, der kann auch dieses neue -Trend-Land besuchen.

Preisexplosion in Kroatien: Auch Einheimische betroffen

Die Preissteigerungen machen sich auch bei den Einheimischen von Kroatien bemerkbar. Laut Express, seien alltägliche Dinge wie Lebensmittel oder Dienstleistung für die Einwohner kaum noch bezahlbar.

(Vorschaubild: Spencer Davis/Unsplash.com)

Vorschaubild: © Wolfgang Thieme/Zentralbild/dpa