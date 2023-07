Für viele Deutsche ist die Adria nach wie vor der wahr gewordene Urlaubstraum. Sonne, Strand und bestes Essen - was will man mehr? Doch die bisherigen Top-Ziele Italien und Kroatien haben spätestens seit dieser Saison einen gewaltigen Haken. Denn ob in Rimini oder Zadar - hier muss man für seinen Urlaub mittlerweile sehr, sehr tief in die Tasche greifen.

Kroatien zum Beispiel erlebt in diesem Jahr eine regelrechte Kostenexplosion. Die allgegenwärtige Inflation und die Euro-Einführung haben die Preise in dem Urlaubsland raketenartig in die Höhe schießen lassen. So kostet eine Kugel Eis in Dalmatien oder Istrien gerne mal 3,50 Euro und für einen Burger muss man schon mal gute 22 Euro hinlegen. Insgesamt sind die Preise um die 30 Prozent gestiegen.

Geheimnisvolles Albanien - Neues Trendziel an der Adria

Doch preisbewusste Urlauber müssen nicht auf die Adria verzichten, wenn ihnen die klassischen Reiseziele zu teuer geworden sind. Denn eine passende Alternative liegt praktisch ums Eck. Schon Anfang des Jahres sagten Experten voraus, dass das kleine Balkan-Land Albanien zum Top-Reisetrend in den kommenden Jahren werden wird. Und das hat auch viele gute Gründe.

Dabei ist das Land schon fast kein Geheimtipp mehr. Schon im März stellten die Reiseveranstalter einen Boom für Albanien fest. Laut der Urlaubs-Plattform Expedia waren die Suchanfragen für das Land schon im März um satte 200 Prozent gestiegen. Das hat auch seinen Grund: Albanien hat nicht nur eine gut 360 Kilometer lange Küste mit teils unberührten Stränden. Auch pittoreske Bergregionen zum Wandern findet man dort und Städte, die erst noch von Touristen entdeckt werden müssen.

Beliebte Badeorte sind dabei Durrës, Saranda oder Vlora. Dort zahlt man eine sechstägige Reise mit Flug und Hotel laut dem Vergleichsportal Check24 im Schnitt 1500 Euro pro Person. Wer sich individuell auf den Weg macht, kann sogar noch günstiger unterkommen. Zimmer mit Bad sollen in privat vermieteten Unterkünften bereits für rund 19 Euro zu haben sein. Abseits vom Strandurlaub lohnt sich auf jeden Fall ein Ausflug in die Hauptstadt Tirana, die Unesco-Welterbestadt Gijrokaster oder Wanderungen im Valonatal oder durch das Korabgebirge. Eine Kuriosität ist ebenfalls sehenswert: Aus Zeiten des Kalten Krieges ist Albanien übersät mit Beton-Bunkern.

Bei den Unterkünften ist es schon angeklungen - Albanien ist unschlagbar günstig. Das betrifft auch das Essen, welches ein Mix aus leichter mediterraner Kost und deftiger Balkanküche ist. Laut der Kabel-1-Sendung "Abenteuer Leben" kriegt man fangfrische Krebse und eine Limo schon für fünf Euro. Und auch insgesamt sind die Lebenshaltungskosten deutlich geringer als in den umliegenden Ländern.